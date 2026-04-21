Ο Ακύλας ολοκλήρωσε την ευρωπαϊκή του περιοδεία για την προώθηση του τραγουδιού «Ferto», λίγες εβδομάδες πριν ανέβει στη σκηνή του Eurovision Song Contest στη Βιέννη. Ο Έλληνας εκπρόσωπος ταξίδεψε σε 10 χώρες, όπου είχε συναντήσεις με φετινούς διαγωνιζόμενους, θαυμαστές αλλά και παρουσία σε εθνικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρωί της Τρίτης (21/4), μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αποκάλυψε πως η Παρθένα Χοροζίδου θα βρίσκεται στο πλευρό του Ακύλα στη σκηνική του εμφάνιση στη Eurovision. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η φετινή ελληνική αποστολή θα αποτελείται συνολικά από τέσσερα άτομα, ανάμεσα σε χορευτές και ηθοποιούς.

Η συμμετοχή της Χοροζίδου φαίνεται να εντάσσεται σε ένα πιο θεατρικό και αφηγηματικό concept, το οποίο αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη σκηνική ταυτότητα στην εμφάνιση.

Σε επικοινωνία του TLIFE με την ηθοποιό, εκείνη επιβεβαίωσε την παρουσία της στο project, ενισχύοντας το σενάριο μιας ιδιαίτερα σκηνοθετημένης συμμετοχής για την ελληνική αποστολή στη φετινή διοργάνωση.

Σχόλιο: Θα κάνει την μητέρα του;

