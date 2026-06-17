2026-06-17 15:55:21
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Η κορυφαία δραματική

ιατρική σειρά «Στην Εντατική» έρχεται από την Κυριακή 28 Ιουνίου και κάθε Δευτέρα έως Κυριακή στις 21:00 στο ΜΑΚ TV 



Το «ER» (Στην Εντατική) είναι μια από τις πλέον εμβληματικές και πολυβραβευμένες αμερικανικές τηλεοπτικές σειρές, που εκτυλίσσεται στην αίθουσα επειγόντων περιστατικών ενός μεγάλου νοσοκομείου του Σικάγου «Στην Εντατική» ξεδιπλώνεται ένας κόσμος, όπου κάθε ανάσα μπορεί να είναι η τελευταία και κάθε απόφαση ένα ρίσκο που βαραίνει την ψυχή. Οι γιατροί παλεύουν με τα δευτερόλεπτα να ανατρέψουν τη μοίρα, να συγκρατήσουν τη ζωή πριν γλιστρήσει στο σκοτάδι. 

Το «ER» (Στην Εντατική) τιμήθηκε με πολυάριθμα Βραβεία Έμμυ και καθιέρωσε τον George Clooney, μέσω ενός εμβληματικού ρόλου που απέσπασε άμεσα την αναγνώριση και την εκτίμηση του κοινού. Το 2004, ο χαρακτήρας στο «ER» συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Bravo με τους «100 Σπουδαιότερους Τηλεοπτικούς Χαρακτήρες», ενώ για την ερμηνεία του στη σειρά, ο George Clooney απέσπασε δύο υποψηφιότητες για βραβείο Emmy στην κατηγορία «Outstanding Lead Actor in a Drama Series» (1995 και 1996). Ακόμα, έλαβε τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Χρυσής Σφαίρας στην κατηγορία «Best Actor – Television Series Drama» κατά τα έτη 1995, 1996 και 1997. 

Το «ER» (Στην Εντατική) αποτυπώνει με ρεαλισμό την αδιάκοπη πάλη του ιατρικού προσωπικού, όπου η χαρά και η λύπη εναλλάσσονται ακαριαία, και οι ανθρώπινες ισορροπίες δοκιμάζονται καθημερινά. «Οι σκηνές του νοσοκομείου αποδίδονται με ρεαλιστικό τρόπο», στοιχείο που αποτέλεσε και το θεμέλιο της επιτυχίας της, διαφοροποιώντας την από κάθε άλλη σειρά που διαδραματίζεται σε παρόμοιο περιβάλλον. «Στην Εντατική», εκεί που η ένταση και το άγχος ανεβαίνουν κατακόρυφα, η αυταπάρνηση των γιατρών δεν είναι επιλογή, είναι καθήκον, είναι όρκος, είναι η μόνη ασπίδα απέναντι στο χάος και κάθε δευτερόλεπτο είναι μία απόφαση ζωής!

Trailer: https://www.maktv.gr/stinentatiki 



Ιατρική δραματική σειρά αμερικάνικης παραγωγής 1994

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: Michael Crichton

ΠΑΙΖΟΥΝ: Anthony Edwards, George Clooney, Sherry Stringfield, Noah Wyle, Julianna Margulies, Eriq La Salle, Gloria Reuben, Laura Innes, Maria Bello, John Stamos, David Lyons, Angela Bassett, κ.ά



«ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ»: ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 21:00 ΣΤΟ ΜΑΚ TV. 













Πηγή: tvnea.com
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