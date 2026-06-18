2026-06-18 19:05:39
Φωτογραφία για Το μεγάλο φινάλε του Grand Hotel έρχεται
Δύο χρόνια μυστικά. Δύο χρόνια έρωτες, προδοσίες, ανατροπές και αλήθειες που περίμεναν τη στιγμή τους για δικαίωση.

Και αυτή η στιγμή έφτασε.

Στα τελευταία επεισόδια του Grand Hotel, τίποτα δεν μένει κρυφό. Οι μάσκες πέφτουν, οι λογαριασμοί κλείνουν και οι ζωές όλων αλλάζουν για πάντα. Όσα ξεκίνησαν πίσω από κλειστές πόρτες, βγαίνουν τώρα στο φως και κανείς δεν μπορεί πλέον να ξεφύγει από το παρελθόν του.

Κάποιοι θα βρεθούν πιο κοντά από ποτέ στο μέλλον που ονειρεύτηκαν. Όμως, οι σκιές που τους ακολουθούν δεν θα έχουν πει ακόμη την τελευταία τους λέξη. Κάθε αποκάλυψη θα αλλάζει τις ισορροπίες, κάθε αλήθεια θα έχει το δικό της τίμημα και τίποτα δεν θα είναι τόσο απλό όσο φαίνεται.

Κάποιοι θα φύγουν. Κάποιοι θα επιστρέψουν. Και τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο, χωρίζοντας τη ζωή των ηρώων σε «πριν» και «μετά».

Το τέλος πλησιάζει και μαζί του έρχονται οι πιο συγκινητικές και ανατρεπτικές στιγμές της ιστορίας του Grand Hotel.

Σχέσεις θα δοκιμαστούν, συμμαχίες θα διαλυθούν και όσοι πίστεψαν ότι μπορούν να ξεφύγουν από τη Νέμεσι, θα ανακαλύψουν πως η αλήθεια βρίσκει πάντα τον δρόμο της.

Και όταν οι πόρτες του Grand Hotel κλείσουν για τελευταία φορά, το τέλος θα γίνει η αφετηρία για μία καινούρια αρχή.

Το μεγάλο φινάλε του Grand Hotel έρχεται και τα μυστικά τελειώνουν εδώ.

«GRAND HOTEL». ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

Πηγή: tvnea.com
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