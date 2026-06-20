





Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι επαφές ανάμεσα στο Open και τον Νίκο Κοκλώνη, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται στην τελική ευθεία για τη διαμόρφωση του ψυχαγωγικού χάρτη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η prime time του Σαββατοκύριακου θα αποτελέσει το βασικό πεδίο δράσης της Barking Well Media, με τον γνωστό παρουσιαστή και παραγωγό να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχεδιασμό των προγραμμάτων που θα βγουν στον αέρα.

Για τη ζώνη του Σαββάτου, το επικρατέστερο σενάριο θέλει την έναρξη της σεζόν με ένα νέο τηλεοπτικό εγχείρημα, το οποίο θα παρουσιάσει ο Νίκος Κοκλώνης. Το πρότζεκτ παραμένει υπό επεξεργασία και δεν έχουν ακόμη ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις ως προς τη μορφή του, ωστόσο προορίζεται να αποτελέσει τη βασική πρόταση του σταθμού για τους πρώτους μήνες της χρονιάς.

Ακολούθως, προς το δεύτερο μισό της σεζόν και συγκεκριμένα από τα τέλη του χειμώνα, σχεδιάζεται η επιστροφή του «Just The 2 Of Us», με το δημοφιλές μουσικό show να επανέρχεται στο πρόγραμμα του Open με νέο κύκλο επεισοδίων.

Σε ό,τι αφορά την Κυριακή, στο τραπέζι βρίσκεται η ανάπτυξη ενός καινούργιου ψυχαγωγικού format με τη Δανάη Μπάρκα σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Την ίδια στιγμή, οι επιτελείς του σταθμού εξετάζουν και την προοπτική αναβίωσης του «Celebrity Game Night», χωρίς ακόμη να έχει ληφθεί η τελική απόφαση.

Ανοιχτό παραμένει και το μέτωπο της ημερήσιας ζώνης, καθώς οι συζητήσεις για τα προγράμματα που θα στελεχώσουν το daytime συνεχίζονται. Οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το προσεχές διάστημα, ώστε το Open να ολοκληρώσει τον σχεδιασμό του για τη σεζόν 2026-2027.

Πηγή: tvnea.com