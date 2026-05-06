





Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» με 16.5%, παίρνοντας την πρωτιά.

Ακολούθησε το «Να μ’ αγαπάς» με 15.8%, ενώ σε πολύ καλή τροχιά κινήθηκε και το «MasterChef 10» με 14.9%.

Στη συνέχεια, τριπλή ισοπαλία καταγράφηκε στο 10.2%, με τον «Άγιο Έρωτα II», το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» και το «Μία Νύχτα Μόνο» να κινούνται στο ίδιο επίπεδο.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες» με 8.4% και το «Survivor» με 7.9%, ενώ το «Grand Hotel» σημείωσε 7.4% και η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» 6.6%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν το «Γιατί ρε πατέρα;» με 5.2% και οι «Εντιμότατοι Κλέφτες» (Open) με 4.2%, ενώ το «Από Ήλιο σε Ήλιο» κατέγραψε 3.9% και το «Το Παιδί» 3.3%.

Στη late night ζώνη, πρώτο ήταν το «The 2Night Show» με 9.3%, ενώ ακολούθησαν το «Prime Time» με 4.2% και το «Status Quo» με 3.2%.

