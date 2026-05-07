2026-05-07 10:09:11
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: Champions League στην κορυφή – Δυνατές επιδόσεις για «Μπαμπά» και «Να μ’ αγαπάς»

 



Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε η μετάδοση του UEFA Champions League: Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν (MEGA) με 20.6%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς.

Ακολούθησε το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ» με 19.3%, ενώ το «Να μ’ αγαπάς» σημείωσε 17.4%, διατηρώντας πολύ υψηλά ποσοστά.

Στη συνέχεια βρέθηκε ο «Άγιος Έρωτας II» με 13.4%, ενώ το «MasterChef 10» κατέγραψε 11.4%.

Πιο πίσω κινήθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες» με 9.6% και το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 9.6%, ενώ το «Grand Hotel» σημείωσε 8.5%.

Χαμηλότερα βρέθηκαν τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» με 5.8%, το «Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο» (ΣΚΑΪ) με 3.9%, και το «Κορίτσι για Φίλημα» (Open) με 3.7% (δύο προβολές).

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Το Παιδί» με 3.1%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της prime time ζώνης.

Στη late night ζώνη, πρώτο ήταν το «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 13.1%, ακολούθησε το «Post Game» με 9.9%, ενώ το «Κοινωνία Άνω Κάτω» σημείωσε 5.4%.



Πηγή: tvnea.com
