2026-05-09 11:11:02
Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με 14.2%, διατηρώντας ισχυρό προβάδισμα.
Ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 11.0%, παραμένοντας σε διψήφια ποσοστά.
Πιο πίσω κινήθηκε το «Live You» με 3.2%, ενώ η «Pop Μαγειρική » σημείωσε 3.0%.
Στα χαμηλά της κατάταξης βρέθηκαν το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 2.8% και το «Real View» με 2.2%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
