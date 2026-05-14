Την πρωτιά στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέκτησε η «Super Κατερίνα. V», η οποία σημείωσε 14.8% στο δυναμικό κοινό.

Σε σχετικά κοντινή απόσταση ακολούθησε το «Buongiorno» με 13.5%, διατηρώντας υψηλές επιδόσεις και έντονο ανταγωνισμό για την κορυφή.

Το «Το Πρωινό» κατέγραψε 10.7%, ενώ το «Breakfast@Star» σημείωσε 6.5%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «10 Παντού» με 6.0%, ενώ οι «Αταίριαστοι» βρέθηκαν στο 4.9%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον» με 3.9%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

