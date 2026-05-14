





Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» με 12.0%, διατηρώντας καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 9.0%, ενώ το «Live You» σημείωσε 5.4%.

Ανοδικά κινήθηκε το «Real View», το οποίο κατέγραψε 4.5%, ξεπερνώντας το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» που βρέθηκε στο 3.7%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» με μόλις 0.4%, σημειώνοντας μία από τις χαμηλότερες επιδόσεις της ζώνης.

