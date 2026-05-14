2026-05-14 09:52:28
Φωτογραφία για Prime time: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – Σαρώνει το «Νύχτα Αποκαλύψεων»



 Ισχυρή μάχη καταγράφηκε στην prime time ζώνη, με το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» να παίρνει την πρωτιά με 16.3% στο δυναμικό κοινό. Πολύ κοντά ακολούθησε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ», που σημείωσε εξαιρετικό 15.0% και βρέθηκε ανάμεσα στους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς.

Ο «Άγιος Έρωτας II» κατέγραψε 14.1%, ενώ το «MasterChef 10» ακολούθησε με 12.8%. Το «Να Μ’ Αγαπάς» σημείωσε 12.7%, ενώ το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» κινήθηκε στο 11.0%.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Σούπερ Ήρωες» με 6.6%, το «Grand Hotel» επίσης με 6.6% και τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» με 5.6%.

Στα χαμηλότερα επίπεδα της βραδιάς κινήθηκαν ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με 4.8%, ο «Ρόμπεν των Δασών» (ΣΚΑΪ) με 4.3%, καθώς και οι ταινίες «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 3.6%, «Ο Πατέρας» (Open) με 3.5% και «Το Παιδί» με 3.4%.

Στη late night ζώνη, το «Νύχτα Αποκαλύψεων» κυριάρχησε με εντυπωσιακό 17.5%, αφήνοντας αρκετά πίσω το «Super Μπάλα Live» που σημείωσε 7.3%. Πολύ χαμηλά κινήθηκαν το «Grande League» με 2.4% και το «Monobala» με 1.9%.



Πηγή: tvnea.com
