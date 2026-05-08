Η Φαίη Σκορδά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και ο Άρης Καβατζίκης προχώρησαν σε αποκαλύψεις για το κλίμα που επικρατεί στο Φάληρο, τις εσωτερικές κόντρες και τον ρόλο του Κωνσταντίνου Ζούλα στη νέα εποχή του σταθμού.«Το “ούτως ή άλλως” σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε, ή ούτως ή άλλως θα με έχεις μπροστά σου! Εγώ μπορεί να το έλεγα έτσι. Προφανώς και δεν σε εμπνέει ο Αλέξης Παπαχελάς να κάνει ίντριγκα ή να πετάξει κάτι. Προφανώς και δεν του αρμόζει, τηλεοπτικά είναι ένας άνθρωπος πολύ τύπος και υπογραμμός και δεν δίνει κανένα δικαίωμα.Όμως, επειδή όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από το ρεπορτάζ του, από το ότι δεν προλόγισε η Σία Κοσιώνη το ντοκιμαντέρ του… Δηλαδή, είχε μία άμεση, ηθελημένα ή άθελά του εμπλοκή στο συγκεκριμένο, που μπορεί να έχουν και άριστες σχέσεις, δεν ξέρω… Αλλά δύσκολο, μετά την απόφαση αυτή, γιατί πήρε την απόφαση να κάνει το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, το οποίο δεν άρεσε καθόλου και βγήκε και ανακοίνωση από τις οικογένειες των θυμάτων. Θα περίμενε κανείς να πει κάτι παραπάνω. Στο προσωπικό κομμάτι, η θέση της οικογένειας και του συζύγου της ήταν ξεκάθαρη, που ήταν εναντίον γενικώς του ντοκιμαντέρ», είπε η Φαίη Σκορδά.Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανέφερε: «Από τα λίγα τηλεφωνήματα που έκανα, αυτό που έχω καταλήξει είναι ότι έρχεται ένας νέος ΣΚΑΙ. Ο παλιός ΣΚΑΙ, η παλιά φρουρά, εκπρόσωποί του ήταν ο Βασίλης Παπαδρόσος… Παλιός ΣΚΑΙ, δηλαδή, με συγκεκριμένες νοοτροπίες, συγκεκριμένες κλίκες, αυτά τελειώσαν!Με τις ευλογίες της ιδιοκτησίας, ο κύριος Ζούλας εκπροσωπεί το νέο ΣΚΑΙ και οι δημοσιογράφοι έχουν πολύ μεγάλο άγχος τι θα γίνει τώρα. Οι περισσότεροι είναι με το μέρος της Σίας Κοσιώνη, την εμπιστεύονται, την αγαπούν και σου λένε… η νέα κατάσταση, τι θα φέρει; Δυστυχώς η Σία Κοσιώνη την πλήρωσε με την παλιά φρουρά…».«Ο κόσμος στεναχωριέται με την αποχώρηση της Σίας, δεν είναι ότι φεύγει ένα παλιό καθεστώς που δεν φερόταν καλά στους εργαζόμενους», τόνισε η Φαίη και ο Ουγγαρέζος πρόσθεσε: «Εγώ έχω καταλάβει ότι προσπάθησαν να τσιγκλήσουν τη Σία Κοσιώνη με μία, δύο αφορμές, όπως ήταν το τιζάρισμα του Κουφοντίνα ή το σκηνικό που γύρισε από την ασθένειά της και δεν πήρε τη θέση που έπρεπε να πάρει… Προσπάθησαν να την τσιγκλήσουν, να χάσει την ψυχραιμία της. Οδηγηθήκαμε εδώ γιατί ο νέος ΣΚΑΙ παίρνει τα ηνία με πρώτο τον κύριο Ζούλα, ο οποίος έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να διώξει τους παλιούς και να φέρει τους νέους».Η Φαίη Σκορδά τότε ανέφερε: «Εγώ γνωρίζω ότι είχαν συμφωνήσει να σταματήσει η συνεργασία, σε ένα καλό κλίμα. Αν ρωτήσεις εδώ μέσα στην εκπομπή τεχνικούς και δημοσιογράφους, όλοι έχουν δεχτεί από πέντε τηλέφωνα από ανθρώπους που δουλεύουν στον ΣΚΑΙ και ίσως από ανησυχία, θέλουν να πουν πράγματα. Και ουσιαστικά γίνεται με έναν τρόπο, μεταφέρεται η πληροφορία ότι την διώχνουν. Και λες, γιατί; Αυτό κάτι δημιουργεί. Ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετούνται; Εγώ δεν πιστεύω ότι βγαίνει από τον ίδιο τον σταθμό. Κάτι επικοινωνείται λάθος, κάποιος έχει ένα συμφέρον».Πηγή: tvnea.com