





Ανακοινώθηκε η σειρά εμφάνισης για τον μεγάλο τελικό της Eurovision Song Contest 2026, με την Greece να εμφανίζεται στην 6η θέση και την Cyprus στην 21η θέση της βραδιάς.

Τον τελικό θα ανοίξει η Denmark, ενώ τελευταία στη σκηνή θα ανέβει η Austria.

Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών:

DenmarkGermanyIsraelBelgiumAlbaniaGreeceUkraineAustraliaSerbiaMaltaCzechiaBulgariaCroatiaUnited KingdomFranceMoldovaFinlandPolandLithuaniaSwedenCyprusItalyNorwayRomaniaAustria

