Ειδικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για την υπέρταση έχει στα «σκαριά» το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων πρόληψης που γίνονται ήδη για την ανίχνευση συχνών νοσημάτων και παραγόντων κινδύνου στον ελληνικό πληθυσμό.

Η υπέρταση είναι μια… σιωπηλή νόσος καθώς πολλοί πολίτες πάσχουν από αυτή και δεν το γνωρίζουν, ούτε έχουν κάποιο σύμπτωμα. Μάλιστα, με βάση τα δεδομένα στη χώρα μας, το ποσοστό υπέρτασης στον πληθυσμό είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, γεγονός που κινητοποιεί τις υγειονομικές αρχές.

Έτσι, όπως προκύπτει από πληροφορίες του ygeiamou.gr, υπάρχει όχι μόνο η πρόθεση αλλά και η απόφαση για screening σε σχέση με την υπέρταση, στο πρότυπο των άλλων προγραμμάτων του «Προλαμβάνω». Το πρόγραμμα πρόκειται να υλοποιηθεί το φθινόπωρο και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με εκπροσώπους της ιατρικής κοινότητας κοιτάνε τις λεπτομέρειες. Πώς θα γίνονται οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης, από ποιον, σε τι συχνότητα, για ποιες ηλικίες, κ.ο.κ.













Στη χώρα μας μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οργανωμένο εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για την υπέρταση. Βέβαια, η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης γίνεται ευρέως σε παθολόγους, καρδιολόγους, Κέντρα Υγείας, Τοπικές Ομάδες Υγείας, όπως και στα φαρμακεία. Πραγματοποιείται, όμως, αφού προσέλθει ο πολίτης στο γιατρό, παρουσιάσει κάποιο σύμπτωμα ή το ζητήσει στο φαρμακείο. Το νόημα ενός προγράμματος προσυμπτωμαιτκού ελέγχου είναι οι έλεγχοι στον υγιή πληθυσμό που δε ζητά ιατρική βοήθεια. Αντιθέτως, το κράτος προλαβαίνει και ανιχνεύει ανθρώπους με πρόβλημα πριν παρουσιάσουν το οποιοδήποτε σύμπτωμα.

Είναι γνωστό ότι τα προγράμματα του «Προλαμβάνω» υλοποιούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και ότι η χρηματοδότηση λήγει τον Ιούνιο. Κάποιες δράσεις θα συνεχίσουν, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί ποιες θα είναι αυτές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντως, το πρόγραμμα για την υπέρταση πρόκειται να υλοποιηθεί από άλλους πόρους.

Σε άλλες χώρες της Ευρώπης πραγματοποιείται προσυμπτωματικός έλεγχος για την υπέρταση. Ενδεικτικά, το NHS, το βρετανικό σύστημα Υγείας, υλοποιεί screening σε ειδικά σημεία του συστήματος σε ηλικίες από 40-74 ετών. Στη Γερμανία, υπάρχουν προληπτικά check-ups στα οποία περιλαμβάνεται ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, ενώ στη Σουηδία και τη Δανία υπάρχει πολύ οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα με συχνούς ελέγχους για τους παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων.

40% με υπέρταση στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η υπέρταση είναι ο νούμερο ένα παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακές νόσους. Στη χώρα μας τέσσερις στους δέκα πολίτες έχει υπέρταση. Εξ αυτών, ένας στους τρεις δεν το γνωρίζει και από τους υπόλοιπους το 30% είναι αρρύθμιστοι, όπως υπολογίζεται από τις ιατρικές ενώσεις. Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Παγκόσμια Ημέρα Υπέρτασης που εορτάζεται στις 17 Μαΐου, υπενθυμίζει τη σημασία πρόληψης της υπέρτασης, ενός μείζονος προβλήματος υγείας στον ελληνικό πληθυσμό.

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης δεν είναι επώδυνη και συνήθως διαρκεί λίγα λεπτά παραμονής του πολίτη στο ιατρείο ή στο φαρμακείο. Η συνηθέστερη πρακτική είναι 2 ή 3 μετρήσεις και όχι μία ώστε να κριθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι η εξέταση είναι φθηνή, γρήγορη και μη επεμβατική, τη στιγμή που η πρώιμη διάγνωση μπορεί να συμβάλλει στη μείωση εμφραγμάτων ή εγκεφαλικών επεισοδίων.

Σύμφωνα με τις νεότερες ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως αυτές προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές εταιρείες Καρδιολογίας και Υπέρτασης, όλα τα άτομα άνω των 40 ετών είναι καλό να ελέγχουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο την αρτηριακή τους πίεση. Σε ό,τι αφορά στους νεότερους, ο έλεγχος πρέπει να γίνεται κάθε λίγα χρόνια υπό την καθοδήγηση του οικογενειακού γιατρού ή συχνότερα εάν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, όπως παχυσαρκία, διαβήτης, οικογενειακό ιστορικό.

www.ygeiamou.gr





farmakopoioi