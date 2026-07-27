Λίγα πράγματα είναι πιο όμορφα στο σπίτι από έναν κήπο ή ένα μπαλκόνι που παραμένει ανθισμένο για πολλούς μήνες. Αν και πολλά φυτά εντυπωσιάζουν με τα λουλούδια τους, η περίοδος ανθοφορίας των περισσότερων καλλωπιστικών είναι σχετικά σύντομη. Υπάρχουν όμως και είδη που, όταν καλλιεργούνται στις κατάλληλες συνθήκες, συνεχίζουν να παράγουν νέα άνθη από την άνοιξη έως και το φθινόπωρο.

Πώς θα απολαμβάνετε ανθοφορία για περισσότερους μήνες

Η διάρκεια ανθοφορίας εξαρτάται τόσο από τα χαρακτηριστικά κάθε φυτού όσο και από τη σωστή φροντίδα του. Η τακτική αφαίρεση των μαραμένων λουλουδιών, η κατάλληλη λίπανση κατά την περίοδο ανάπτυξης και η επιλογή της σωστής θέσης μπορούν να παρατείνουν σημαντικά την παραγωγή νέων λουλουδιών. Με όχι ιδιαίτερες φροντίδες, τα φυτά αυτά μπορούν να διατηρήσουν τον κήπο ή το μπαλκόνι σας γεμάτο χρώμα από την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο:

Γεράνι

Από τα πιο κλασικά και αγαπημένα καλλωπιστικά φυτά, με λουλούδια σε αποχρώσεις του κόκκινου, ροζ, λευκού, σομόν και μωβ. Ανθίζει από τις αρχές της άνοιξης έως το φθινόπωρο, ενώ σε θερμότερες περιοχές η ανθοφορία του μπορεί να διαρκέσει ακόμη περισσότερο. Καλλιεργείται με επιτυχία τόσο σε γλάστρες και ζαρντινιέρες όσο και τοποθετημένο απευθείας στο έδαφος.

Δείτε αναλυτικές συμβουλές φροντίδας για το Γεράνι →

Πετούνια

Η πετούνια ξεχωρίζει για τα μεγάλα χωνοειδή άνθη της, σε αποχρώσεις του κόκκινου, του ροζ, του μπλε-μωβ και του κίτρινου. Η ανθοφορία της ξεκινά νωρίς την άνοιξη και συνεχίζεται μέχρι τα πρώτα φθινοπωρινά κρύα, χαρίζοντας έντονο χρώμα σε μπαλκόνια και κήπους, ενώ πολύ ιδιαίτερη είναι η εικόνα που δημιουργεί και τοποθετημένη σε κρεμαστές γλάστρες.

Δείτε αναλυτικές συμβουλές φροντίδας για την Πετούνια →







Σερφίνια

Η σερφίνια δημιουργεί εντυπωσιακούς «καταρράκτες» από άνθη και αποτελεί μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές για κρεμαστές γλάστρες και ζαρντινιέρες. Τα λουλούδια της μπορεί να είναι μονόχρωμα ή δίχρωμα σε τόνους λευκού, κόκκινου, μπλε, ροζ-μωβ και η ανθοφορία της είναι επαναλαμβανόμενη από τα μέσα της άνοιξης έως το φθινόπωρο.

Δείτε αναλυτικές συμβουλές φροντίδας για τη Σερφίνια →

Λαντάνα

Ένα από τα πιο ανθεκτικά στην ξηρασία ανθοφόρα, με σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις φροντίδας. Οι πολύχρωμες ταξιανθίες των λουλουδιών συνήθως σε ροζ - κίτρινο, κίτρινο-πορτοκαλί ή πορτοκαλί-κόκκινο αλλάζουν αποχρώσεις καθώς τα λουλούδια ωριμάζουν. Η ανθοφορία της αρχίζει στα τέλη της άνοιξης και διαρκεί μέχρι τα πρώτα κρύα, ενώ σε πιο θερμές περιοχές είναι ελάχιστο το χρονικό διάστημα που η λαντάνα δεν εμφανίζει λουλούδια.

Δείτε αναλυτικές συμβουλές φροντίδας για τη Λαντάνα →





Γκαζάνια

Η γκαζάνια ξεχωρίζει για τα μεγάλα, φωτεινά άνθη της, σε μορφή μεγάλης μαργαρίτας, και σε αποχρώσεις του κίτρινου, πορτοκαλί, κόκκινου, λευκού και ροζ, με εντυπωσιακές διχρωμίες. Τα λουλούδια της κλείνουν στη διάρκεια της νύχτας και η ανθοφορία της διαρκεί από την άνοιξη έως τις αρχές του φθινοπώρου.

Δείτε αναλυτικές συμβουλές φροντίδας για τη Γκαζάνια →





Βερβένα

Η βερβένα σχηματίζει πλούσιες ανθοταξίες με μικρά άνθη σε αποχρώσεις του λευκού, ροζ, κόκκινου, μωβ και λιλά. Η ανθοφορία της διαρκεί από τα τέλη της άνοιξης μέχρι το φθινόπωρο, προσφέροντας σταθερό χρώμα σε γλάστρες και παρτέρια.

Δείτε αναλυτικές συμβουλές φροντίδας για τη Βερβένα →





Πορτουλάκα

Η πορτουλάκα καλύπτεται από μικρά, ζωηρόχρωμα άνθη σε κίτρινες, πορτοκαλί, κόκκινες, ροζ, λευκές και φούξια αποχρώσεις. Ανθίζει συνήθως από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, δημιουργώντας ένα πολύχρωμο χαλί σε γλάστρες, παρτέρια και βραχόκηπους.

Δείτε αναλυτικές συμβουλές φροντίδας για την Πορτουλάκα →





Διπλαδένια

Ιδιαίτερα αγαπητή για τα μεγάλα άνθη της σε σχήμα τρομπέτας, σε λευκές, ροζ και κόκκινες αποχρώσεις. Η ανθοφορία της ξεκινά στα τέλη της άνοιξης και συνεχίζεται μέχρι τα μέσα ή και τα τέλη του φθινοπώρου, ενώ οι αναρριχώμενοι βλαστοί της, εκτός των άλλων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάλυψη σε πέργκολες, μάντρες και δύσκολα ή προβληματικά σημεία.

Δείτε αναλυτικές συμβουλές φροντίδας για τη Διπλαδένια →





Γκαούρα

Ξεχωρίζει για τα λεπτά ανθικά στελέχη της, στην άκρη των οποίων εμφανίζονται δεκάδες μικρά λευκά ή ροζ άνθη που θυμίζουν πεταλούδες. Ανθίζει από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, δημιουργώντας μια πολύ ιδιαίτερη εικόνα σε μικρούς ή μεγαλύτερους κήπους.

Δείτε αναλυτικές συμβουλές φροντίδας για τη Γκαούρα →





Πέντας

Το πέντας σχηματίζει εντυπωσιακές σφαιρικές ταξιανθίες με μικρά αστεροειδή άνθη σε λευκές, ροζ, κόκκινες και μωβ αποχρώσεις. Η ανθοφορία του ξεκινά στα τέλη της άνοιξης και διαρκεί μέχρι τα πρώτα φθινοπωρινά κρύα, ενώ η όψη του φυτού είναι όμορφη όλες τις εποχές καθώς διατηρεί το πράσινο φύλλωμά του και στη διάρκεια του χειμώνα.

Δείτε αναλυτικές συμβουλές φροντίδας για το Πέντας →

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