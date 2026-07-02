2026-07-02 11:18:08
Φωτογραφία για Γιώργος Αρσενάκος: Το μήνυμα στήριξης στην Ελένη Φουρέιρα μετά την εξομολόγησή της για την καταγωγή της
Ο Γιώργος Αρσενάκος θέλησε να τοποθετηθεί δημόσια μετά τη συνέντευξη της Ελένης Φουρέιρα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης με αφορμή όσα αποκάλυψε η τραγουδίστρια για την καταγωγή της.

Η Ελένη Φουρέιρα, η οποία βρέθηκε καλεσμένη την Τρίτη 30 Ιουνίου στο «The 2Night Show», μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε εξαιτίας του bullying που δεχόταν για την αλβανική καταγωγή της, εξηγώντας πως για χρόνια πίστευε ότι αυτό θα της στερούσε ίσες ευκαιρίες στην πορεία της.

 «Είχα κάποιους ανθρώπους δίπλα μου, όπως ήταν ο Γιώργος Αρσενάκος, που μου έλεγε "δεν με ενδιαφέρει καθόλου και τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. Εσύ κάνε αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά" και έκανα αυτό» δήλωσε η Ελένη Φουρέιρα.

Μετά την προβολή της συνέντευξης, την Τετάρτη, ο συνιδρυτής και CEO της Panik δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα απόσπασμα, γράφοντας πάνω στο story του πως: «Τη στιγμή που σταματάς να απολογείσαι για τα αυτονόητα, αρχίζεις να ζεις με τη δύναμή σου».

Πηγή: tvnea.com
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