Στην καρδιά του καλοκαιριού, η γη ντύνεται στα χρώματα του λυκοπενίου - ντομάτες που μοσχοβολούν ήλιο,καρπούζια που δροσίζουν την ψυχή,σύκα που στάζουν μέλι και καρποί που θρέφουν το σώμα με τα πολύτιμα δώρα της φύσης.Στην καρδιά του καλοκαιριού, η φύση γράφει το δικό της ποίημα με κόκκινους καρπούς. ντομάτες,καρπούζια,σύκα, όλα ωριμάζουν στο φως του ήλιου, χαρίζοντάς μας λυκοπένιο, χρώμα, γεύση και μια αγκαλιά ευεξίας!Στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού, το χρώμα είναι του "μελιού" - ντομάτες που μοσχοβολούν ήλιο,καρπούζια που δροσίζουν την ψυχή,σύκα που στάζουν μέλι και άλλοι πολύτιμοι καρποί γεμίζουν τα καλάθια μας, προσφέροντας όχι μόνο γεύση και άρωμα, αλλά και έναν φυσικό θησαυρό αντιοξειδωτικών, με πρωταγωνιστή το λυκοπένιο!Μια υπόσχεση υγείας σε κάθε μπουκιά!Το μεγαλείο της φύσης που θεραπεύει αθόρυβα!* Σημείωση: το λυκοπένιο συμβάλλει στην προστασία της υγείας και σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη.- τα άρθρα μου για το λυκοπένιο και τα καλοκαιρινά φρούτα:1. Το λυκοπένιο συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο επιθετικού καρκίνου του προστάτη2. Καρπούζι, το ζητά ο οργανισμός μας, το επιβάλλει το καλοκαίρι.3. Ντομάτα…η κυρία με τα κόκκινα και η ιστορία της στο διάβα των αιώνων4. Περί Καρδάμου-Κάλλιστον μεν είναι δοκεί τό εν τη Βαβυλώνι κάρδαμον5. Ντομάτα για καφέ κηλίδες, διχρωμίες και ερεθισμούς του δέρματος6. Οστεοπόρωση και η προστατευτική επίδραση του χυμού της ντομάτας7. Ντοματοχυμός, δροσιζόμαστε με τη δροσιά του, γευόμαστε τη νοστιμιά του και νιώθουμε τα οφέλη του στην υγεία μας8. Nτομάτες-ρυθμίζουν την εσωτερική μας θερμοκρασία και βοηθούν στη μείωση της εφίδρωσηςκείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologia.gr