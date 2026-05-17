2026-05-17 20:49:22
Φωτογραφία για Eurovision 2026 - Τι είπε ο Ακύλας κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα;



Ο Akylas, ο Φωκάς Ευαγγελινός και οι τέσσερις χαρακτήρες που πλαισίωσαν τον καλλιτέχνη στη σκηνή –η Παρθένα Χοροζίδου, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρίστος Νικολάου και ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης– καθώς και οι σχολιαστές της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου και Γιώργος Καπουτζίδης, επέστρεψαν στην Αθήνα σήμερα το μεσημέρι (Κυριακή 17.05.2026), μετά την εμφάνιση στην 70ή Eurovision, η οποία έφερε την Ελλάδα τη 10η θέση.

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» τούς υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα θαυμαστές, φίλοι και εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Η υποδοχή ήταν ιδιαίτερα θερμή, με μικρούς και μεγάλους να κρατούν δώρα και να φωνάζουν το όνομά του.

Ο Akylas ευχαρίστησε, για ακόμη μία φορά, τον κόσμο για τη στήριξη που του προσέφερε όλο αυτό το διάστημα. «Ήταν απίστευτο, ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, ευχαριστώ όλους εσάς που κάνατε το όνειρό μου πραγματικότητα», δήλωσε, εμφανώς συγκινημένος και πρόσθεσε: «Έδωσα το 100% του εαυτού μου. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε. Η ομάδα μας δούλεψε πάρα πολύ σκληρά, δεν καταλαβαίνετε. Δώσαμε ψυχή και αίμα πραγματικά. Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες . Είμαι παρά πολύ χαρούμενος και ευγνώμων που είχα την τιμή να συνεργαστώ με αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, με τον Φωκά Ευαγγελινό, την ΕΡΤ, τα παιδιά πάνω στο stage, με την ομάδα μου».



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ANDROIOS KAI iOS
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ANDROIOS KAI iOS
Στυλιανός Ντίνος :Ήταν το έτος 1709, όταν βυθίστηκε η Βυζαντινή Βόνδιτζα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στυλιανός Ντίνος :Ήταν το έτος 1709, όταν βυθίστηκε η Βυζαντινή Βόνδιτζα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision 2026: 7η πέρασε η Ελλάδα από τον ημιτελικό και κατέληξε στην 10η στον τελικό - Έτσι μας ψήφισαν
Eurovision 2026: 7η πέρασε η Ελλάδα από τον ημιτελικό και κατέληξε στην 10η στον τελικό - Έτσι μας ψήφισαν
Κριτική για Eurovision 2026: Τα στοιχήματα, οι λάθος προσδοκίες και το ελληνικό «FERTO» που χάθηκε στη σκηνή
Κριτική για Eurovision 2026: Τα στοιχήματα, οι λάθος προσδοκίες και το ελληνικό «FERTO» που χάθηκε στη σκηνή
Eurovision 2026: Σάρωσε σε τηλεθέαση ο μεγάλος τελικός – Άγγιξε το 83,8%
Eurovision 2026: Σάρωσε σε τηλεθέαση ο μεγάλος τελικός – Άγγιξε το 83,8%
Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα μετά τον τελικό – «Πάλι κουβά!Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
Eurovision 2026: Οι πρώτες δηλώσεις του Ακύλα μετά τον τελικό – «Πάλι κουβά!Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη»
Eurovision 2026: Στη 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα και το «Ferto»
Eurovision 2026: Στη 10η θέση η Ελλάδα με τον Ακύλα και το «Ferto»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πώς μπορούν οι αστροναύτες να μετρήσουν το βάρος τους στο διάστημα
Πώς μπορούν οι αστροναύτες να μετρήσουν το βάρος τους στο διάστημα
Eurovision 2026: 7η πέρασε η Ελλάδα από τον ημιτελικό και κατέληξε στην 10η στον τελικό - Έτσι μας ψήφισαν
Eurovision 2026: 7η πέρασε η Ελλάδα από τον ημιτελικό και κατέληξε στην 10η στον τελικό - Έτσι μας ψήφισαν
Κριτική για Eurovision 2026: Τα στοιχήματα, οι λάθος προσδοκίες και το ελληνικό «FERTO» που χάθηκε στη σκηνή
Κριτική για Eurovision 2026: Τα στοιχήματα, οι λάθος προσδοκίες και το ελληνικό «FERTO» που χάθηκε στη σκηνή
Eurovision 2026: Σάρωσε σε τηλεθέαση ο μεγάλος τελικός – Άγγιξε το 83,8%
Eurovision 2026: Σάρωσε σε τηλεθέαση ο μεγάλος τελικός – Άγγιξε το 83,8%
Ολοκληρώθηκε ο μεγαλύτερος έως τώρα τρισδιάστατος χάρτης του Σύμπαντος
Ολοκληρώθηκε ο μεγαλύτερος έως τώρα τρισδιάστατος χάρτης του Σύμπαντος