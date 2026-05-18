





Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν έντονα φήμες γύρω από τη Eurovision και το ενδεχόμενο διοργάνωσης του επόμενου διαγωνισμού από τη Βουλγαρία, με δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα social media να υποστηρίζουν πως η EBU επικοινώνησε με τη DARA ώστε να διερευνήσει αν η χώρα θα μπορούσε να αναλάβει τη φιλοξενία της διοργάνωσης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο διαψεύδεται κατηγορηματικά και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ουδέποτε η EBU προχώρησε σε τηλεφωνική επικοινωνία με καλλιτέχνη ή εκπρόσωπο χώρας προκειμένου να ρωτήσει αν υπάρχει δυνατότητα διοργάνωσης της Eurovision. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι συγκεκριμένη και πραγματοποιείται θεσμικά, μέσω των αρμόδιων δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και όχι μέσω ανεπίσημων επαφών ή προσωπικών επικοινωνιών.

Δεν είναι μάλιστα η πρώτη φορά που αναπτύσσονται αντίστοιχα σενάρια γύρω από τον διαγωνισμό. Τα τελευταία χρόνια έχουν ακουστεί πολλές παρόμοιες φήμες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση στους φίλους της Eurovision. Αντίστοιχη φημολογία είχε υπάρξει και για την Ελλάδα στο παρελθόν, με αναφορές ότι η EBU είχε προσεγγίσει τη χώρα για πιθανή διοργάνωση, κάτι που επίσης δεν ίσχυε.

Η Eurovision παραμένει κάθε χρόνο στο επίκεντρο έντονου ενδιαφέροντος και συζητήσεων, γεγονός που συχνά οδηγεί στη διακίνηση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από την European Broadcasting Union ή τους εμπλεκόμενους τηλεοπτικούς φορείς, όλα όσα ακούγονται γύρω από πιθανές διοργανώτριες χώρες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιφύλαξη.

