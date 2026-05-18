2026-05-18 08:48:07
Φωτογραφία για Νέα δυνατότητα στο ΣΗΣ: Μετατροπή Προχορήγησης σε Ελεύθερη Πώληση



Νέα λειτουργικότητα ενεργοποιήθηκε στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, η οποία αφορά τη δυνατότητα μετατροπής προχορήγησης σε ελεύθερη πώληση.



Τι προβλέπει η νέα λειτουργία:

Σε περιπτώσεις όπου έχει πραγματοποιηθεί προχορήγηση σκευάσματος και δεν έχει προσκομιστεί εντός μηνός η σχετική συνταγή για την εκτέλεσή της, ο φαρμακοποιός μπορεί πλέον να μετατρέψει την προχορήγηση σε ελεύθερη πώληση.

Πού γίνεται η διαδικασία

Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσα από το ΣΗΣ, από τη Λίστα Προχορηγήσεων του φαρμακείου, μέσω του πλήκτρου:

«Μετατροπή σε Ελεύθερη Πώληση»

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται πλέον η δυνατότητα στον φαρμακοποιό να...

... τακτοποιεί προχορηγήσεις που παραμένουν ανοιχτές, όταν τελικά δεν προσκομίζεται η αντίστοιχη συνταγή μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.



Σημαντική διευκρίνιση:

Η παραπάνω διαδικασία γίνεται απευθείας μέσα από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Παράλληλα, εξακολουθεί βέβαια να υπάρχει και η αντίστοιχη δυνατότητα μέσα από τα προγράμματα λογισμικού φαρμακείου, μέσω API, εφόσον η λειτουργία υποστηρίζεται από το εκάστοτε πρόγραμμα.

Επικαιροποίηση εγχειριδίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει επικαιροποιηθεί και το Εγχειρίδιο Χρήσης Φαρμακοποιού με τη σχετική λειτουργικότητα.

Οι συνάδελφοι μπορούν να ανατρέξουν στο εγχειρίδιο του ΣΗΣ για τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης της νέας δυνατότητας.



Πηγή: Ανακοίνωση Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, 15/05/2026
