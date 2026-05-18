2026-05-18 08:12:26
Φωτογραφία για Η Google ΔΙΕΛΥΣΕ ΠΑΓΚΙΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ zero-day exploit ΜΕ AI



 Είναι αλήθεια και αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην ψηφιακή ασφάλεια. Τον Μάιο του 2026, η Ομάδα Πληροφοριών Απειλών της Google (GTIG) αποκάλυψε την πρώτη επιβεβαιωμένη περίπτωση όπου κυβερνοεγκληματίες χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να δημιουργήσουν ένα λειτουργικό zero-day exploit.



Όπως φαίνεται και στο αρχείο image_631cf7.jpg, η μάχη μεταξύ AI "επιτιθέμενων" και AI "υπερασπιστών" έχει πλέον περάσει σε ένα νέο, αυτόνομο επίπεδο.

Τι ακριβώς συνέβη;

Μια ομάδα κυβερνοεγκληματιών σχεδίαζε μια μαζική επίθεση χρησιμοποιώντας ένα exploit που είχε γραφτεί εξ ολοκλήρου από ένα γλωσσικό μοντέλο AI (LLM).



Ο στόχος: Ένα δημοφιλές εργαλείο ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση συστημάτων μέσω web.



Η μέθοδος: Το AI δημιούργησε ένα σενάριο (script) σε Python που παρέκαμπτε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA).



Το σφάλμα: Δεν επρόκειτο για το σύνηθες λάθος στη διαχείριση μνήμης, αλλά για ένα σημασιολογικό σφάλμα λογικής (semantic logic flaw), όπου ο προγραμματιστής είχε "σκληροκωδικοποιήσει" μια υπόθεση εμπιστοσύνης που το AI κατάφερε να εντοπίσει και να εκμεταλλευτεί.



Πώς κατάλαβαν ότι το έφτιαξε AI;

Οι ερευνητές της Google εντόπισαν "δακτυλικά αποτυπώματα" της τεχνητής νοημοσύνης στον κώδικα του exploit:



Ψευδείς βαθμολογίες (Hallucinated scores): Το AI είχε συμπεριλάβει στον κώδικα μια μη-υπαρκτή βαθμολογία επικινδυνότητας CVSS.



Εκπαιδευτικά σχόλια: Ο κώδικας περιείχε υπερβολικά λεπτομερή "docstrings" και επεξηγήσεις, χαρακτηριστικά των δεδομένων εκπαίδευσης των μοντέλων AI, που ένας άνθρωπος χάκερ δεν θα έχανε χρόνο να γράψει.



Τέλεια μορφοποίηση: Η δομή της Python ήταν υπερβολικά "σχολική" και καθαρή.



Η απάντηση της Google: "Big Sleep"

Η επίθεση σταμάτησε πριν καν ξεκινήσει χάρη στα αμυντικά εργαλεία AI της Google.



Ο πράκτορας AI Big Sleep (συνεργασία Google DeepMind και Project Zero) εντόπισε την ευπάθεια προληπτικά.



Η Google ενημέρωσε τον δημιουργό του λογισμικού και εκδόθηκε patch (διορθωτικό) πριν οι εγκληματίες προλάβουν να εξαπολύσουν την επίθεση.



Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας "κούρσας εξοπλισμών" στην κυβερνοασφάλεια, όπου η ταχύτητα της AI στην εύρεση κενών ασφαλείας χρησιμοποιείται πλέον και από τις δύο πλευρές.

Πιστεύεις ότι στο μέλλον η ασφάλεια των συστημάτων μας θα βασίζεται αποκλειστικά σε αυτόνομους AI πράκτορες;



Freegr network blog- News about pc, technology.
freegr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Λυγαριά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Λυγαριά
Νέα δυνατότητα στο ΣΗΣ: Μετατροπή Προχορήγησης σε Ελεύθερη Πώληση
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέα δυνατότητα στο ΣΗΣ: Μετατροπή Προχορήγησης σε Ελεύθερη Πώληση
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Το «Live News» πρώτο – Σκληρή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» και «Deal»
Απογευματινή ζώνη: Το «Live News» πρώτο – Σκληρή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» και «Deal»
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με άνεση – Δυνατό «Deal» και υψηλές «Οικογενειακές Ιστορίες»
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο με άνεση – Δυνατό «Deal» και υψηλές «Οικογενειακές Ιστορίες»
Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του Μεγάλου Τελικού ο Ακύλας με το «Ferto»
Eurovision 2026: Στο πρώτο μισό του Μεγάλου Τελικού ο Ακύλας με το «Ferto»
Η Google ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΙ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΕΙΩΝ ΣΤΟ Gemini σε PDF, Word και Excel
Η Google ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΙ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΕΙΩΝ ΣΤΟ Gemini σε PDF, Word και Excel
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο – Ισοπαλία για «Deal» και «The Chase»
Απογευματινή ζώνη: «Live News» πρώτο – Ισοπαλία για «Deal» και «The Chase»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κύριε Κριμιζή, υπάρχουν UFO;
Κύριε Κριμιζή, υπάρχουν UFO;
Eurovision 2026 - Τι είπε ο Ακύλας κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα;
Eurovision 2026 - Τι είπε ο Ακύλας κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα;
Στυλιανός Ντίνος :Ήταν το έτος 1709, όταν βυθίστηκε η Βυζαντινή Βόνδιτζα
Στυλιανός Ντίνος :Ήταν το έτος 1709, όταν βυθίστηκε η Βυζαντινή Βόνδιτζα
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ANDROIOS KAI iOS
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ANDROIOS KAI iOS
Πώς μπορούν οι αστροναύτες να μετρήσουν το βάρος τους στο διάστημα
Πώς μπορούν οι αστροναύτες να μετρήσουν το βάρος τους στο διάστημα