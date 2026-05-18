Η νίκη της Βουλγαρία στη φετινή Eurovision 2026 φαίνεται πως άφησε εκτεθειμένους πολλούς από εκείνους που εδώ και μήνες εμφανίζονταν ως οι απόλυτοι γνώστες του διαγωνισμού. Δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, σχολιαστές και fan accounts έκαναν προβλέψεις με σιγουριά, όμως ελάχιστοι — αν όχι κανείς — δεν είχαν πραγματικά “διαβάσει” το αποτέλεσμα που τελικά έφερε η κάλπη του κοινού και των επιτροπών.

Το πιο χαρακτηριστικό είναι πως ακόμη και όσοι υποστήριζαν ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να κερδίσει, ποτέ δεν έδειξαν πραγματική πίστη σε ενδεχόμενη επικράτηση της Βουλγαρίας. Αντιθέτως, μετά τον τελικό εμφανίστηκαν ξαφνικά πολλοί που υποστηρίζουν πως «φαινόταν τις τελευταίες ημέρες» ή πως «το είχαν καταλάβει από νωρίς». Ωστόσο, στις ζωντανές συνδέσεις και στις δημόσιες αναλύσεις τους, κάτι τέτοιο δεν ειπώθηκε ποτέ .

Η συζήτηση που έχει ανοίξει αφορά ακριβώς αυτή τη στάση: την εύκολη αναθεώρηση μετά το αποτέλεσμα. Γιατί αν πράγματι κάποιοι πίστευαν ότι η Βουλγαρία είχε το momentum για τη νίκη, τότε θα έπρεπε να το έχουν δηλώσει δημόσια πριν ανοίξουν οι φάκελοι του τελικού και όχι εκ των υστέρων.

Η φετινή Eurovision απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ο διαγωνισμός παραμένει απρόβλεπτος και πως καμία “expert” ανάλυση δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Ούτε καν τα στοιχήματα.

