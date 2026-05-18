2026-05-18 13:09:47
Φωτογραφία για ΙΦΕΤ: Αναγραφή λιανικής τιμής στη νέα ετικέτα με QR code μετά από αίτημα του ΠΦΣ



Με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενημερώνει για σημαντική εξέλιξη που αφορά τα νέα φάρμακα του ΙΦΕΤ και ειδικότερα την ένδειξη της λιανικής τιμής διάθεσης.



Σημείωση: Η ίδια ανακοίνωση του ΠΦΣ περιλαμβάνει και το θέμα της μετατροπής προχορηγηθέντος φαρμάκου σε ελεύθερη πώληση. Για το συγκεκριμένο θέμα σας έχουμε ήδη ενημερώσει αναλυτικά σε προηγούμενη ανάρτησή μας εδώ .

Τι αλλάζει στα νέα φάρμακα ΙΦΕΤ

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΠΦΣ, για τα νέα φάρμακα του ΙΦΕΤ έχει πλέον υπάρξει μέριμνα ώστε, 

....κατά τη διαδικασία επανασειριοποίησης, να αναγράφεται στη νέα ετικέτα και η λιανική τιμή διάθεσης.

Η διαδικασία επανασειριοποίησης αφορά τη δημιουργία της νέας ετικέτας με το QR code, η οποία επικολλάται πάνω από το αρχικό QR της συσκευασίας κατά την εισαγωγή του φαρμάκου στη χώρα.



Πρακτικά για το φαρμακείο

Η αναγραφή της λιανικής τιμής επάνω στη νέα ετικέτα διευκολύνει τον φαρμακοποιό στην καθημερινή διαχείριση των νέων φαρμάκων ΙΦΕΤ, καθώς η πληροφορία της τιμής θα είναι διαθέσιμη πάνω στη συσκευασία, μαζί με το νέο QR code.



Μετά από αίτημα του ΠΦΣ

Η εξέλιξη αυτή έγινε μετά από αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με στόχο την καλύτερη και σαφέστερη πληροφόρηση των φαρμακείων κατά τη διάθεση των συγκεκριμένων φαρμάκων.

Πηγή: Ανακοίνωση Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Αρ. Πρωτ. 2338, 18/05/2026.



