2026-05-18 13:44:46
Φωτογραφία για Δευτέρα, 18/5/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Με τη συμβολή της προηγούμενης ανάρτησης, κάνουμε τις ασκήσεις της επαναληπτικής φωτοτυπίας που μοιράστηκε στην τάξη.

Μαθηματικά: Ξαναθυμόμαστε όσα δείξαμε στην τάξη για τον υπολογισμό του εμβαδού και τα είδη του τραπεζίου (ανατρέχουμε στον πίνακα με τους τύπους των εμβαδών και στη σχετική ανάρτηση) και, έπειτα, λύνουμε την άσκηση 1 και τα προβλήματα 1 και 2 (σελίδα 25 - Τ.Ε.).

Σχολική ζωή: Αύριο Τρίτη, δίνουμε τον τελευταίο μας αγώνα στο φετινό διασχολικό πρωτάθλημα του δήμου μας, στον οποίο καλείται η ομάδα μπάσκετ των κοριτσιών να φέρει το πολυπόθητο κύπελλο. Οι ευχές μας είναι με το μέρος τους, αλλά και η κερκίδα, καθώς θα ακολουθήσουμε κι εμείς οι υπόλοιποι της τάξης. Δεν ξεχνάμε να φέρουμε, λοιπόν, υπογεγραμμένη τη σχετική δήλωση.

klikstimathisi
