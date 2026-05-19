2026-05-19 10:29:03
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Μικρή άνοδος για «Real View»

 

Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», που σημείωσαν 12.0% και διατήρησαν το προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» ακολούθησαν με 10.1%, παραμένοντας σε διψήφια ποσοστά, ενώ το «Live You» κατέγραψε 8.5%.

Ανεβασμένο εμφανίστηκε το «Real View», το οποίο σημείωσε 5.5%, αφήνοντας πίσω το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» που βρέθηκε στο 3.2%.

Στο τέλος της κατάταξης κινήθηκε η «Pop Μαγειρική» με 1.9%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
