Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News», το οποίο σημείωσε υψηλό 17.5% και διατήρησε άνετο προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Το «The Chase» ακολούθησε με 15.6%, ενώ το «Deal. IX» και ο «Τροχός της Τύχης» κατέγραψαν ακριβώς το ίδιο ποσοστό, 12.3%. Πολύ κοντά κινήθηκαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» με 12.2%.

Το «Κάτι Ψήνεται» σημείωσε 11.6%, ενώ πιο πίσω βρέθηκαν το «Rouk Zouk» με 7.6% και το «Στούντιο 4» με 6.9%.

Το «Cash or Trash» κατέγραψε 6.5%, ενώ το «Το Δόλωμα» (ΣΚΑΪ) σημείωσε 5.6%.

Χαμηλότερα κινήθηκαν το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 5.0%, οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4.5%, ενώ το «Το Χούμε!» βρέθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα με μόλις 0.7%.

