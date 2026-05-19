2026-05-19 10:29:02
Φωτογραφία για Prime time: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – Δυνατό το «MasterChef»





Σκληρή μάχη καταγράφηκε στην prime time ζώνη, με το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» να περνά πρώτο με 18.9% στο δυναμικό κοινό. Πολύ κοντά ακολούθησε το «MasterChef 10», το οποίο σημείωσε υψηλό 17.2% και διατήρησε ισχυρή δυναμική στη βραδινή ζώνη.

Το «Να Μ’ Αγαπάς» κατέγραψε 16.9%, ενώ το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» σημείωσε εξαιρετικό 15.5%.

Ο «Άγιος Έρωτας II» κινήθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα με 14.9%, ενώ οι «Σούπερ Ήρωες» και τα «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» κατέγραψαν από 11.4%.

Το «Grand Hotel» σημείωσε 11.2%, ενώ η σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» ακολούθησε με 10.1%.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Γιατί Ρε Πατέρα» με 8.1%, η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 8.4% και το «Στο Χιλιοστό» (ΣΚΑΪ) με 6.8%.

Στα χαμηλά της βραδιάς κινήθηκαν οι ταινίες «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 4.0%, «Το Παιδί» με 3.4% και «Ο Ένας στην Αγκαλιά του Άλλου» (Open) με 3.3%.

Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» κυριάρχησε με 12.6%, ενώ η «Δίκη στον ΣΚΑΪ» σημείωσε 8.0%. Πιο πίσω βρέθηκε το «11 Αυτοί, 11 Εμείς» με 3.1%.



