Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα», η οποία σημείωσε ισχυρό 16.6% στο δυναμικό κοινό και άφησε πίσω τον ανταγωνισμό.

Το «Το Πρωινό» ακολούθησε με 11.5%, ενώ το «Buongiorno» κατέγραψε επίσης διψήφιο ποσοστό με 10.0%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «10 Παντού» με 7.7%, ενώ οι «Αταίριαστοι» σημείωσαν 6.9%.

Το «Breakfast@Star» βρέθηκε στο 4.5%, ενώ το «Πρωίαν σε είδον» κατέγραψε 3.7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

