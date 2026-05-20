Με άνεση στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News», το οποίο σημείωσε υψηλό 19.1% στο δυναμικό κοινό και διατήρησε καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Ιδιαίτερα δυνατή ήταν και η πορεία του «Τροχού της Τύχης», που κατέγραψε 15.2%, ενώ το «The Chase» ακολούθησε με 13.2%.

Το «Deal. IX» σημείωσε 11.7%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» κινήθηκαν στο 10.3%.

Το «Κάτι Ψήνεται» κατέγραψε 8.4%, με το «Στούντιο 4» να ακολουθεί κοντά στο 8.2%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Cash or Trash» και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 6.3%, ενώ το «Rouk Zouk» περιορίστηκε στο 5.8%. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ταινία «Να Ζει Κανείς ή να Μη Ζει;» (ΣΚΑΪ) με 5.6%.

Στα χαμηλότερα επίπεδα της ζώνης βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.7% και το «Το Χούμε!» με μόλις 1.3%.

