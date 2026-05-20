2026-05-20 11:33:54
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Κυρίαρχο το «Live News» – Δυνατός ο «Τροχός», χαμηλά το «Rouk Zouk»

Με άνεση στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Live News», το οποίο σημείωσε υψηλό 19.1% στο δυναμικό κοινό και διατήρησε καθαρό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.



Ιδιαίτερα δυνατή ήταν και η πορεία του «Τροχού της Τύχης», που κατέγραψε 15.2%, ενώ το «The Chase» ακολούθησε με 13.2%.

Το «Deal. IX» σημείωσε 11.7%, ενώ οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» κινήθηκαν στο 10.3%.

Το «Κάτι Ψήνεται» κατέγραψε 8.4%, με το «Στούντιο 4» να ακολουθεί κοντά στο 8.2%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Cash or Trash» και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» με 6.3%, ενώ το «Rouk Zouk» περιορίστηκε στο 5.8%. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ταινία «Να Ζει Κανείς ή να Μη Ζει;» (ΣΚΑΪ) με 5.6%.

Στα χαμηλότερα επίπεδα της ζώνης βρέθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.7% και το «Το Χούμε!» με μόλις 1.3%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime Time Ζώνη: Πρώτο το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» – Στο κατόπι το «MasterChef», χαμηλά ΣΚΑΪ και Open
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time Ζώνη: Πρώτο το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» – Στο κατόπι το «MasterChef», χαμηλά ΣΚΑΪ και Open
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Σοκ με το 0,3% της «Pop Μαγειρικής»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Σοκ με το 0,3% της «Pop Μαγειρικής»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Σοκ με το 0,3% της «Pop Μαγειρικής»
Μεσημεριανή Ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Σοκ με το 0,3% της «Pop Μαγειρικής»
Prime Time Ζώνη: Πρώτο το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» – Στο κατόπι το «MasterChef», χαμηλά ΣΚΑΪ και Open
Prime Time Ζώνη: Πρώτο το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» – Στο κατόπι το «MasterChef», χαμηλά ΣΚΑΪ και Open
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» – Δυνατή η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» – Δυνατή η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυρίαρχη η «Super Κατερίνα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυρίαρχη η «Super Κατερίνα»
Eurovision 2026: Κατέρρευσαν οι τηλεθεάσεις σε μεγάλες χώρες – Ιστορικά χαμηλά για BBC και Σουηδία
Eurovision 2026: Κατέρρευσαν οι τηλεθεάσεις σε μεγάλες χώρες – Ιστορικά χαμηλά για BBC και Σουηδία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στο «Στούντιο 4» Καραβάτου και Φερεντίνος; Όλο το παρασκήνιο
Στο «Στούντιο 4» Καραβάτου και Φερεντίνος; Όλο το παρασκήνιο
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/5/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» – Δυνατή η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» – Δυνατή η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυρίαρχη η «Super Κατερίνα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυρίαρχη η «Super Κατερίνα»
ΣΦΕΕ: Η Ελλάδα εμφανίζει επιβράδυνση στην προσέλκυση νέων κλινικών μελετών – Τα «αγκάθια» και οι «χαμένοι»
ΣΦΕΕ: Η Ελλάδα εμφανίζει επιβράδυνση στην προσέλκυση νέων κλινικών μελετών – Τα «αγκάθια» και οι «χαμένοι»