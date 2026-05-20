2026-05-20 10:15:43
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυρίαρχη η «Super Κατερίνα»



Με άνεση στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα», η οποία σημείωσε εντυπωσιακό 18.7% στο δυναμικό κοινό.

Το «Το Πρωινό» ακολούθησε με 12.1%, ενώ το «Breakfast@Star» κατέγραψε υψηλό 11.3%, περνώντας σε διψήφια ποσοστά.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Buongiorno» με 8.2%, ενώ το «10 Παντού» σημείωσε 4.8% και οι «Αταίριαστοι» 4.5%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον» με 3.2%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΦΕΕ: Η Ελλάδα εμφανίζει επιβράδυνση στην προσέλκυση νέων κλινικών μελετών – Τα «αγκάθια» και οι «χαμένοι»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΦΕΕ: Η Ελλάδα εμφανίζει επιβράδυνση στην προσέλκυση νέων κλινικών μελετών – Τα «αγκάθια» και οι «χαμένοι»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» – Δυνατή η «Κοινωνία Ώρα Mega»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» – Δυνατή η «Κοινωνία Ώρα Mega»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» – Δυνατή η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» – Δυνατή η «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Κυρίαρχη η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Δυνατά και το «Happy Day»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Κυρίαρχη η «Κοινωνία Ώρα Mega» – Δυνατά και το «Happy Day»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Super Κατερίνα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Άνετη πρωτιά για «Super Κατερίνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Μικρή άνοδος για «Real View»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Μικρή άνοδος για «Real View»
Open: Νέα πολιτική εκπομπή ετοιμάζεται για τη late night ζώνη
Open: Νέα πολιτική εκπομπή ετοιμάζεται για τη late night ζώνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μαν. Κατσαράκης για ιδιοκτησιακό φαρμακείων: Το 33% ήταν απόλυτά επιτυχημένη και κομβική μεταρρύθμιση
Μαν. Κατσαράκης για ιδιοκτησιακό φαρμακείων: Το 33% ήταν απόλυτά επιτυχημένη και κομβική μεταρρύθμιση
Μετρό: Αντίστροφη μέτρηση για την επέκταση της Καλαμαριάς – Πότε και για πόσο κλείνει η βασική γραμμή.
Μετρό: Αντίστροφη μέτρηση για την επέκταση της Καλαμαριάς – Πότε και για πόσο κλείνει η βασική γραμμή.
Data.gov.gr: ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΛΑ ΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Data.gov.gr: ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΛΑ ΠΛΕΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Googlebook: H Google ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ Chromebook ΜΕ Android KAI PLAY STORE KAI A.I.
Googlebook: H Google ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ Chromebook ΜΕ Android KAI PLAY STORE KAI A.I.
Η ΕΕ θέτει τους σιδηροδρόμους σε τροχιά για ένα καλύτερο μέλλον - Ενιαίος Ευρωπαϊκός Σιδηροδρομικός Χώρος.
Η ΕΕ θέτει τους σιδηροδρόμους σε τροχιά για ένα καλύτερο μέλλον - Ενιαίος Ευρωπαϊκός Σιδηροδρομικός Χώρος.