Με άνεση στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα», η οποία σημείωσε εντυπωσιακό 18.7% στο δυναμικό κοινό.

Το «Το Πρωινό» ακολούθησε με 12.1%, ενώ το «Breakfast@Star» κατέγραψε υψηλό 11.3%, περνώντας σε διψήφια ποσοστά.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Buongiorno» με 8.2%, ενώ το «10 Παντού» σημείωσε 4.8% και οι «Αταίριαστοι» 4.5%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον» με 3.2%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com