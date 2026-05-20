Με εντυπωσιακή επίδοση και μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό, το «Happy Day στον Alpha XIII» κατέκτησε την κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, σημειώνοντας εκρηκτικό 22.2% στο δυναμικό κοινό.

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε και η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία κατέγραψε 19.3%, διατηρώντας τη δυναμική της στη ζώνη.

Η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσε 11.2%, ενώ το «Σήμερα» ακολούθησε με 9.7%.

Το «Νωρίς – Νωρίς» βρέθηκε στο 8.3%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα με μόλις 3.8%.

Πηγή: tvnea.com