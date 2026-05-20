2026-05-20 10:12:30

Σε πεδίο έντονου διεθνούς ανταγωνισμού εξελίσσονται οι κλινικές μελέτες σε όλο τον κόσμο, με την Ευρώπη να χάνει σταδιακά έδαφος έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας. Την ίδια ώρα η Ελλάδα εμφανίζει τα τελευταία χρόνια επιβράδυνση στην προσέλκυση νέων κλινικών μελετών, παρά το υψηλό επιστημονικό δυναμικό και τις δυνατότητες του συστήματος υγείας. Τα παραπάνω επισημαίνει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών (20 Μαΐου), αναδεικνύοντας τον στρατηγικό ρόλο της κλινικής έρευνας για τους ασθενείς, το σύστημα υγείας και την εθνική οικονομία.



Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, «η σημερινή διεθνής συγκυρία χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αστάθεια, αναδιάταξη των εφοδιαστικών αλυσίδων, αυξημένο ενεργειακό κόστος, πληθωριστικές πιέσεις και αυστηρότερα κανονιστικά πλαίσια στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι πολιτικές τιμολόγησης και αποζημίωσης φαρμάκων, καθώς και η διαρκής υποχρηματοδότηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, επηρεάζουν σημαντικά την προβλεψιμότητα και τη δυναμική των επενδύσεων στον χώρο της υγείας».



