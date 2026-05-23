Η Microsoft προχωρά σε μερικές από τις πιο πολυπόθητες αλλαγές στα Windows 11, διορθώνοντας δύο από τα μεγαλύτερα «παράπονα» των χρηστών από την ημέρα που κυκλοφόρησε το λειτουργικό σύστημα: τη δύσκαμπτη γραμμή εργασιών και τους περιορισμούς του μενού Έναρξης.

Ακολουθούν οι σημαντικότερες νέες επιλογές και αλλαγές που ενσωματώνονται στο λειτουργικό σύστημα:

Μετακίνηση της Γραμμής Εργασιών (Taskbar): Η μεγάλη επιστροφή

Μέχρι πρόσφατα, η μόνη αλλαγή που μπορούσατε να κάνετε στη γραμμή εργασιών των Windows 11 ήταν να στοιχίσετε τα εικονίδια στο κέντρο ή στα αριστερά. Η μετακίνηση ολόκληρης της μπάρας στο πλάι ή στο πάνω μέρος της οθόνης είχε καταργηθεί, προκαλώντας τις αντιδράσεις των χρηστών.

Ελευθερία τοποθέτησης: Η Microsoft επαναφέρει τη δυνατότητα να μετακινήσετε τη γραμμή εργασιών στο πάνω μέρος (Top), στα αριστερά (Left) ή στα δεξιά (Right) της οθόνης σας, προσφέροντας την ίδια ευελιξία που είχαμε στα Windows 10.

Διαφορετική θέση ανά οθόνη: Για όσους χρησιμοποιούν πολλαπλές οθόνες, δοκιμάζεται η επιλογή να ορίζεται διαφορετική θέση της γραμμής εργασιών σε κάθε μόνιτορ ξεχωριστά, ανάλογα με το τι βολεύει τη ροή εργασίας σας.

Αλλαγές στο Μενού Έναρξης (Start Menu): Περισσότερη ευελιξία

Το μενού Έναρξης αποκτά μια πιο «έξυπνη» και παραμετροποιήσιμη μορφή, ξεφεύγοντας από την απλή, αυστηρή δομή του παρελθόντος.

Νέα προβολή για όλες τις εφαρμογές (All Apps): Η κλασική, ατελείωτη αλφαβητική λίστα δίνει τη θέση της σε μια νέα, πιο εύχρηστη προβολή. Πλέον μπορείτε να οργανώσετε τις εφαρμογές σας σε μορφή πλέγματος (Grid view) ή ανά κατηγορίες (Category view), ώστε να βρίσκετε αυτό που ψάχνετε πολύ πιο γρήγορα.

Ενσωμάτωση του Phone Link: Δίπλα από το μενού Έναρξης προστίθεται ένα νέο, επεκτάσιμο πλαϊνό πάνελ που συνδέεται απευθείας με το smartphone σας. Από εκεί μπορείτε να βλέπετε την κατάσταση της μπαταρίας, τα πρόσφατα μηνύματα, τις κλήσεις ή τις τελευταίες φωτογραφίες σας, χωρίς να ανοίγετε ξεχωριστή εφαρμογή.

Βελτίωση των "Συνιστώμενων" (Recommendations): Η ενότητα αυτή μετονομάζεται σταδιακά σε "Πρόσφατα" (Recent) και αποκτά καλύτερο φιλτράρισμα, εμφανίζοντας με πιο έξυπνο τρόπο τα αρχεία και τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε τελευταία, ενώ σας επιτρέπει να κρύβετε πιο εύκολα όσα δεν χρειάζεστε.

Πότε θα δείτε αυτές τις αλλαγές;

Οι δυνατότητες αυτές έχουν ξεκινήσει να γίνονται διαθέσιμες στους χρήστες του προγράμματος Windows Insider (Preview Builds) και σταδιακά ενσωματώνονται στις επίσημες ενημερώσεις των Windows 11 (όπως οι εκδόσεις 25H2 και 26H1). Αν ο υπολογιστής σας είναι πλήρως ενημερωμένος, θα αρχίσετε να τις βλέπετε να εμφανίζονται στις Ρυθμίσεις > Εξατομίκευση (Settings > Personalization).

