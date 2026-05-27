





Την πρώτη θέση στην prime time ζώνη κατέκτησε το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ», το οποίο σημείωσε 18.6% στο δυναμικό κοινό και βρέθηκε στην κορυφή της βραδινής τηλεθέασης.

Το «MasterChef 10» ακολούθησε με πολύ καλή επίδοση και 16.1%, ενώ ο «Άγιος Έρωτας II» κατέγραψε 14.5%.

Το «Να Μ’ Αγαπάς» σημείωσε 13.1%, ενώ το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» κινήθηκε στο 11.7%.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Grand Hotel» με 9.5%, τα «Έχω Παιδιά – 2ος Κύκλος» με 8.7%, η «Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 8.6% και η σειρά «Μία Νύχτα Μόνο» με 8.3%.

Οι «Σούπερ Ήρωες» σημείωσαν 7.7%, ενώ χαμηλά κινήθηκαν το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 4.5%, το «Prime Time» με 4.1%, το «Γιατί Ρε Πατέρα» με 4.0% και ο «Πιο Αδύναμος Κρίκος» με 3.7%.

Στα χαμηλότερα επίπεδα της βραδιάς βρέθηκε η ταινία «Η Μέρα της Επιστροφής Μου» στο Open με 3.2%, ενώ το «Το Παιδί» περιορίστηκε μόλις στο 2.5%.

Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» κράτησε την πρωτιά με 10.0%, ενώ το «Status Quo» σημείωσε 3.4%.

