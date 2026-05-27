2026-05-27 10:34:13
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» στην κορυφή – Ντέρμπι ανάμεσα σε «Deal» και «Τροχό της Τύχης»



 Πρώτο στην απογευματινή ζώνη βρέθηκε το «Live News», το οποίο σημείωσε 14.6% στο δυναμικό κοινό και κράτησε την κορυφή της τηλεθέασης.



Ακολούθησαν σε πολύ κοντινή απόσταση το «Deal. IX» με 13.6% και ο «Τροχός της Τύχης» με 13.4%, δίνοντας δυνατή μάχη στη ζώνη.

Το «Κάτι Ψήνεται» κατέγραψε 11.5%, ενώ το «The Chase» σημείωσε 11.2%. Οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» κινήθηκαν στο 10.4%.

Το «Στούντιο 4» σημείωσε 9.1%, ενώ το «Cash or Trash» και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» κατέγραψαν από 6.5%.

Το «Rouk Zouk» περιορίστηκε στο 6.4%, ενώ η ταινία «Οι Κληρονόμοι» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 6.0%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 5.3% και το «Το Χούμε!» με μόλις 3.0%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – Δυνατό το «MasterChef»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – Δυνατό το «MasterChef»
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν άνετα την κορυφή – Χαμηλά η Ζήνα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν άνετα την κορυφή – Χαμηλά η Ζήνα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: «Το Πρωινό» πέρασε μπροστά
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: «Το Πρωινό» πέρασε μπροστά
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν άνετα την κορυφή – Χαμηλά η Ζήνα
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» κράτησαν άνετα την κορυφή – Χαμηλά η Ζήνα
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – Δυνατό το «MasterChef»
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – Δυνατό το «MasterChef»
Η Άννα Δρούζα επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από το OPEN - Σε αυτή τη ζώνη θα παίζει...
Η Άννα Δρούζα επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από το OPEN - Σε αυτή τη ζώνη θα παίζει...
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: «Happy Day» και «Κοινωνία Ώρα Mega» έδωσαν μάχη κορυφής
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: «Happy Day» και «Κοινωνία Ώρα Mega» έδωσαν μάχη κορυφής
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (26/5/2026)
Ημερίδα για τον Εμβολιασμό στον Βόλο
Ημερίδα για τον Εμβολιασμό στον Βόλο
Η συμμετοχή του Π.Φ.Σ στο 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο
Η συμμετοχή του Π.Φ.Σ στο 17ο Παγκρήτιο Φαρμακευτικό Συνέδριο
ΠΦΣ: Άλλο ένα πάγιο αίτημα των φαρμακοποιών γίνεται πράξη, πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Ενηλίκων
ΠΦΣ: Άλλο ένα πάγιο αίτημα των φαρμακοποιών γίνεται πράξη, πρόσβαση στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Ενηλίκων
Τέμπη: Συνέχεια στη δίκη με ενστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας - Ανανεωμένη η αίθουσα.
Τέμπη: Συνέχεια στη δίκη με ενστάσεις για την υποστήριξη της κατηγορίας - Ανανεωμένη η αίθουσα.