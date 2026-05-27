Πρώτο στην απογευματινή ζώνη βρέθηκε το «Live News», το οποίο σημείωσε 14.6% στο δυναμικό κοινό και κράτησε την κορυφή της τηλεθέασης.

Ακολούθησαν σε πολύ κοντινή απόσταση το «Deal. IX» με 13.6% και ο «Τροχός της Τύχης» με 13.4%, δίνοντας δυνατή μάχη στη ζώνη.

Το «Κάτι Ψήνεται» κατέγραψε 11.5%, ενώ το «The Chase» σημείωσε 11.2%. Οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)» κινήθηκαν στο 10.4%.

Το «Στούντιο 4» σημείωσε 9.1%, ενώ το «Cash or Trash» και το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» κατέγραψαν από 6.5%.

Το «Rouk Zouk» περιορίστηκε στο 6.4%, ενώ η ταινία «Οι Κληρονόμοι» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 6.0%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 5.3% και το «Το Χούμε!» με μόλις 3.0%.

