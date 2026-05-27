





Στην πρώτη θέση της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», οι οποίες σημείωσαν 12.6% στο δυναμικό κοινό και διατήρησαν ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Το «Live You» ακολούθησε με 6.6%, ενώ οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» περιορίστηκαν στο 5.3%, μένοντας αρκετά πίσω από την κορυφή.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 2.9%, ενώ η «Pop Μαγειρική» σημείωσε 2.0%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Real View» με μόλις 1.8%.

