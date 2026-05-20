Ημερομηνία 20/5/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Δήμος Ξηρομέρου ενημερώνει τους πολίτες ότι, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων & Ε.Ε.Λ. Δ.Δ. Κανδήλας, Μύτικα & Βάρνακα Δ. Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου», σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 και από τις ώρες 11:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθούν εργασίες επί της Επαρχιακής Οδού Μύτικα – Παλαίρου, στο σημείο με συντεταγμένες Χ: 23.1633 και Ψ: 42.84701 (σχετικές φωτογραφίες)....

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...