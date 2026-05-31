Η είδηση αυτή προκαλεί πράγματι αίσθηση, καθώς αναδεικνύει πόσο "ψηφιακά εκτεθειμένοι" είμαστε ακόμα και μέσω καθημερινών τεχνολογιών. Ερευνητές από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καρλσρούης (KIT) στην Γερμανία ανέπτυξαν μια μέθοδο που αποδεικνύει ότι τα σήματα Wi-Fi μπορούν να λειτουργήσουν σχεδόν σαν βιομετρικό αποτύπωμα.

Ακολουθεί μια ανάλυση του πώς επιτεύχθηκε αυτό και τι σημαίνει για την προστασία της ιδιωτικότητάς μας:

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία;

Η μέθοδος βασίζεται στην ανάλυση των πληροφοριών CSI (Channel State Information).

Ανίχνευση Κίνησης: Όταν ένα άτομο κινείται σε έναν χώρο με σήμα Wi-Fi, το σώμα του προκαλεί παρεμβολές, ανακλάσεις και σκέδαση στα ραδιοκύματα.

Μοναδικότητα Βαδίσματος: Ο τρόπος που περπατάει κάθε άνθρωπος (ο διασκελισμός, η ταχύτητα, η κίνηση των χεριών) είναι μοναδικός.

Deep Learning: Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν νευρωνικά δίκτυα για να εκπαιδεύσουν το σύστημα να αναγνωρίζει αυτά τα μοτίβα κίνησης μέσα από τις διακυμάνσεις του σήματος.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα

Σύμφωνα με τη μελέτη, το σύστημα κατάφερε:

Ακρίβεια 99,5% στην ταυτοποίηση ατόμων ανάμεσα σε μια συγκεκριμένη ομάδα χρηστών.

Να λειτουργεί χωρίς την ανάγκη οπτικής επαφής (μέσα από τοίχους ή σε σκοτάδι).

Να μην απαιτεί από το άτομο να φοράει κάποια συσκευή ή να είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.

Οι δύο όψεις του νομίσματοςΘετικές ΕφαρμογέςΚίνδυνοι για την ΙδιωτικότηταΦροντίδα Ηλικιωμένων: Ανίχνευση πτώσης στο σπίτι χωρίς κάμερες που παραβιάζουν την ιδιωτικότητα.Παρακολούθηση: Δυνατότητα ταυτοποίησης ατόμων σε δημόσιους χώρους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.Ασφάλεια Κτιρίων: Εντοπισμός μη εξουσιοδοτημένων ατόμων σε απαγορευμένες ζώνες.Profiling: Συλλογή δεδομένων για τις συνήθειες και τις κινήσεις μας μέσα στο ίδιο μας το σπίτι.Smart Homes: Αυτόματη προσαρμογή φωτισμού και θερμοκρασίας ανάλογα με το ποιος μπαίνει στο δωμάτιο.Invisible Tracking: Σε αντίθεση με τις κάμερες, ο χρήστης δεν γνωρίζει ότι "καταγράφεται" από το Wi-Fi.Γιατί πρέπει να μας απασχολεί;

Το σημαντικότερο εύρημα των ερευνητών του KIT δεν είναι απλώς η τεχνική επιτυχία, αλλά η προειδοποίηση. Μέχρι σήμερα, το Wi-Fi θεωρούνταν μέσο μεταφοράς δεδομένων. Τώρα, αποδεικνύεται ότι το ίδιο το "φυσικό" σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο κατασκοπείας.

Σημείωση: Αν και η ακρίβεια 99,5% επιτεύχθηκε σε ελεγχόμενο περιβάλλον, η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης σημαίνει ότι σύντομα τέτοια συστήματα θα μπορούν να λειτουργούν με την ίδια αποτελεσματικότητα και σε πολύπλοκους, δημόσιους χώρους.

Πώς σας φαίνεται η ιδέα ότι το ρούτερ του σπιτιού σας θα μπορούσε δυνητικά να "ξέρει" ποιο μέλος της οικογένειας κινείται στο σαλόνι;

