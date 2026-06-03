2026-06-03 12:44:04
Φωτογραφία για Οι πρώτες μονάδες Coradia Stream EMU της Alstom φτάνουν στη Βουλγαρία.
© Τα τρένα αποτελούν μέρος μιας παραγγελίας 35 τρένων που υπογράφηκε στις 25 Απριλίου 2025 μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας και της κοινοπραξίας BULEMU με επικεφαλής την Alstom.Οι πρώτες διαπεριφερειακές μονάδες ηλεκτροδότησης Coradia Stream της Alstom έφτασαν στη Βουλγαρία. Η σύμβαση καλύπτει 35 ηλεκτρικές διαπεριφερειακές μονάδες ηλεκτροδότησης Coradia Stream sidirodromikanea
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