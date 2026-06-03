2026-06-03 16:45:24

Η προμήθεια τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία έχει εισέλθει στο στάδιο του διαγωνισμού, με την Renfe να αναζητά νέο τροχαίο υλικό για το ισπανικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Οι προσφορές άνοιξαν στις 2 Ιουνίου και πρέπει να υποβληθούν έως τις 23 Ιουνίου 2026, ενώ οι υποβληθείσες προσφορές πρέπει να ισχύουν για 18 μήνες.Η Ισπανία στοχεύει στην προμήθεια τρένων υψηλής ταχύτητας στα 350 χλμ./ώραΤο sidirodromikanea

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