Ένας χώρος που αν και βασίζεται σε αυθεντικά στοιχεία του κλασικού ρουστίκ ύφους, η συνολική του εικόνα παραμένει ζεστή και φιλόξενη χωρίς να γίνεται επιτηδευμένη. Το κλασικό τζάκι, ανατολίτικα χαλιά, vintage έπιπλα και πολυέλαιοι προσδίδουν χαρακτήρα και διαχρονική γοητεία, ενώ τα έργα τέχνης και τα διακοσμητικά αντικείμενα ενισχύουν την αίσθηση ενός σπιτιού που έχει διαμορφωθεί με προσωπικές επιλογές και όχι ακολουθώντας κάποια αυστηρή διακοσμητική συνταγή.

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Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η ισορροπία ανάμεσα στα κλασικά στοιχεία και στις πιο σύγχρονες πινελιές. Τα ανοιχτόχρωμα ξύλινα πατώματα, οι φωτεινοί χώροι, η λιτή βάση της σκανδιναβικής αρχιτεκτονικής, η μείξη υλικών με αντικείμενα από ξύλο, μέταλλο, δέρμα, γυαλί όπως και κάποια σύγχρονης αισθητικής έπιπλα σε απλές φόρμες, διατηρούν το σύνολο ανάλαφρο και αποτρέπουν την αίσθηση αυστηρότητας που συχνά συνοδεύει το κλασικό στυλ στην διακόσμηση εσωτερικών χώρων.Το αποτέλεσμα είναι ένα σπίτι με έντονη προσωπικότητα και ζεστασιά, το οποίο παραμένει ταυτόχρονα φωτεινό, άνετο και απόλυτα σύγχρονο στην καθημερινή του λειτουργία.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣhemnet.seSHARE