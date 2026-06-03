2026-06-03 11:46:13
Φωτογραφία για UNIFE: Οι επενδύσεις της ΕΕ στους σιδηροδρόμους θα πρέπει να ωφελήσουν τους προμηθευτές που εδρεύουν στην ΕΕ
Σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες συζήτηση προσανατολισμού για τις δημόσιες συμβάσεις από το Σώμα των Επιτρόπων, πριν από τη δημοσίευση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία αναμένεται την 1η Ιουλίου.Δήλωση του  Γενικού Διευθυντή του UNIFE  Enno Wiebe«Η σημερινή συζήτηση της Επιτροπής της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να προσδιορίσει την προσφορά σιδηροδρόμων sidirodromikanea
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