2026-06-03 11:46:13

Σήμερα, θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες συζήτηση προσανατολισμού για τις δημόσιες συμβάσεις από το Σώμα των Επιτρόπων, πριν από τη δημοσίευση του νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία αναμένεται την 1η Ιουλίου.Δήλωση του Γενικού Διευθυντή του UNIFE Enno Wiebe«Η σημερινή συζήτηση της Επιτροπής της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να προσδιορίσει την προσφορά σιδηροδρόμων sidirodromikanea

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