2026-06-04 14:17:40
Φωτογραφία για Παρασκευή, 4/6/2026: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Μελετώντας τους τύπους υπολογισμού του όγκου των βασικών γεωμετρικών στερεών από το φύλλο θεωρίας μας και ανατρέχοντας στις σχετικές αναρτήσεις (εδώ κι εδώ), παίρνουμε τα απαραίτητα εφόδια για να λύσουμε τα προβλήματα 1, 2 (σελίδα 38), 1 και 3 (σελίδες 39 και 40) στο Τ.Ε..

Γεωγραφία: Εξασκούμαστε στο να εντοπίζουμε τα βασικά γεωμορφολογικά και ανθρωπογενή στοιχεία της Νότιας Αμερικής πάνω στον άτλαντά μας, με τη συμβολή των αντίστοιχων αναρτήσεων (εδώ κι εδώ), προτού κάνουμε τις εργασίες 1, 4 (σελίδες 63 και 64) και 1 (σελίδα 65) στο Τ.Ε.. Για να κάνουμε καλή επανάληψη στην ήπειρο της Αμερικής (Βόρειας και Νότιας), ανατρέχουμε στην επαναληπτική ανάρτηση και κάνουμε τα σχετικά κουίζ.

Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τις παρατηρήσεις, το συμπέρασμα και τις συμπληρωμένες εργασίες του ΦΕ8 "Η πίεση", με τη βοήθεια της σχετιζόμενης ανάρτησης.

Σχολική ζωή: Αύριο Παρασκευή, 5/6, φέρνουμε γλώσσα και ιστορία από μαθήματα. Οι υπόλοιπες δύο κοινές μας ώρες θα καλυφθούν με πρόβα.

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