Χωρίς ενημέρωση από την Hellenic Train, κανονικά τα σημερινά δρομολόγια για Φλώρινα.

2026-06-04 15:30:51

Κανονικά πραγματοποιήθηκαν σήμερα τα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς Φλώρινα, μετά τη χθεσινή αιφνίδια διακοπή τους. Η Hellenic Train δεν εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, με αποτέλεσμα πολλοί αναγνώστες να απευθυνθούν στα «Σιδηροδρομικά Νέα» για ενημέρωση.«Θα γίνουν σήμερα τα δρομολόγια με τρένα ή με λεωφορεία;» ήταν το αγωνιώδες ερώτημα πολιτών που επικοινώνησαν μαζί μας. Η χθεσινή διακοπή έδωσε, όχι sidirodromikanea

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