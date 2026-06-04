











Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε για ακόμη μία φορά το «Live News», το οποίο σημείωσε εξαιρετικό 18.9% στο δυναμικό κοινό και άφησε πίσω τον ανταγωνισμό.

Το «The Chase» ακολούθησε με 15.6%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» κατέγραψε 13.9%, συνεχίζοντας την πολύ καλή πορεία του.

Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις σημείωσαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες (E)», με 11.8% και 8.8% αντίστοιχα, ενώ το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» βρέθηκε πολύ κοντά στην κορυφή της κατάταξης με 11.7%.

Η ταινία «Η Χαρτορίχτρα» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 9.0%, ενώ το «Cash or Trash» σημείωσε 8.0% και το «Στούντιο 4» 7.6%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Κάτι Ψήνεται» με 5.9%, το «Rouk Zouk» με 5.0%, το «The Floor (E)» με 3.0% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 2.8%.

Πηγή: tvnea.com