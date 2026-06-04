Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» κράτησε την πρωτιά – Ισοπαλία για «Καλημέρα Ελλάδα» και «Νωρίς – Νωρίς»
2026-06-04 12:16:33
Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία σημείωσε 17.9% στο δυναμικό κοινό και διατήρησε το προβάδισμά της απέναντι στον ανταγωνισμό.
Το «Happy Day στον Alpha XIII» ακολούθησε με 15.5%, παραμένοντας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα.
Για την τρίτη θέση καταγράφηκε απόλυτη ισοπαλία, καθώς τόσο το «Καλημέρα Ελλάδα» όσο και το «Νωρίς – Νωρίς» σημείωσαν 8.3%.
Πιο πίσω βρέθηκε το «Σήμερα» με 7.3%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 5.7%.
Πηγή: tvnea.com
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