2026-06-15 14:22:51
Φωτογραφία για «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως όπλο υβριδικού πολέμου» – Άρθρο του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα κρίσιμο εργαλείο στον σύγχρονο υβριδικό πόλεμο. Πώς η Α.Ι. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συγκρούσεις που συνδυάζουν συμβατικές, μη συμβατικές επιθέσεις και κυβερνοεπιθέσεις





Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος, Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος





Στην τελευταία συνέντευξη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», ο δημοσιογράφος, Νίκος Χατζηνικολάου έθεσε ένα κρίσιμο ερώτημα: κατά πόσο οι προσεχείς εκλογές θα διεξαχθούν σε ένα περιβάλλον όπου η Tεχνητή Nοημοσύνη (Α.Ι.), τα deepfakes, οι ψεύτικοι λογαριασμοί και οι οργανωμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης δύναται να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και ενδεχομένως να αλλοιώσουν τους όρους του δημόσιου διαλόγου και την εκλογική διαδικασία....

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