Ο φυσητήρας φύλλων είναι ένα σχετικά νέο εργαλείο, για ερασιτεχνική χρήση σε οικιακούς κήπους, γι' αυτό αρκετοί τον αντιμετωπίζουν ως μια περιττή ...πολυτέλεια. Όμως, αν και συνδέεται κυρίως με τον καθαρισμό των φύλλων, οι δυνατότητές του είναι πολύ περισσότερες και η χρήση στην τακτική φροντίδα και καθαρισμό εξωτερικών χώρων μπορεί να εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο.Περιεχόμενα Τι είναι ο φυσητήρας φύλλων Χρήσεις του φυσητήρα φύλλων Κριτήρια επιλογής του κατάλληλου φυσητήραΤι είναι ο φυσητήρας φύλλων

Ο φυσητήρας φύλλων είναι ένα φορητό εργαλείο που δημιουργεί ισχυρή ροή αέρα για την απομάκρυνση φύλλων και άλλων ελαφριών υπολειμμάτων από εξωτερικούς χώρους και βοηθά στη γρήγορη συσσώρευσή τους σε ένα σημείο, ώστε η συγκομιδή τους γίνεται ευκολότερη.



Ανάλογα με τον τύπο του λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή βενζινοκινητήρα. Ορισμένες συσκευές διαθέτουν και ενσωματωμένη σακούλα συλλογής ή συνδυάζουν τη λειτουργία αναρρόφησης με εκείνη θρυμματισμού των φύλλων.

Χρήσεις του φυσητήρα φύλλων

Στην καθημερινότητα ενός κήπου δημιουργούνται διαρκώς μικρά υπολείμματα που δύσκολα γίνονται αντιληπτά μέχρι να αρχίσουν να συσσωρεύονται. Ξερά φύλλα, πεσμένα λουλούδια, πευκοβελόνες, υπολείμματα από κομμένο γρασίδι ή κλαδέματα καταλήγουν σε διαδρόμους, αυλές, βεράντες όπως και σε δύσκολα σημεία, γωνίες, ανάμεσα σε γλάστρες, υδρορροές κλπ. Ο φυσητήρας βοηθά όλα αυτά να συγκεντρώνονται εύκολα σε ένα σημείο, ώστε ο καθαρισμός να ολοκληρώνεται συντομότερα και με λιγότερο κόπο.

Η χρησιμότητά του είναι ακόμη μεγαλύτερη σε κάποιες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα σε κήπους και αυλές που έχει χρησιμοποιηθεί χαλίκι ως εδαφοκάλυψη.



Φύλλα, ξερά λουλούδια, κλαδάκια, παγιδεύονται ανάμεσα στα χαλίκια και η χρήση τσουγκράνας δεν είναι πρακτική, αφού μαζί με τα υπολείμματα μετακινείται και το ίδιο το χαλίκι. Με τον φυσητήρα μπορούν να απομακρυνθούν τα ελαφριά οργανικά υλικά χωρίς να διαταράσσεται η στρώση της εδαφοκάλυψης, αρκεί βεβαίως ο φυσητήρας να χρησιμοποιηθεί στην κατάλληλη ταχύτητα αέρα.

Αντίστοιχα, σε επιφάνειες με γκαζόν ο φυσητήρας απομακρύνει τα πεσμένα φύλλα χωρίς να απαιτείται συνεχές πέρασμα με την τσουγκράνα. Έτσι ο καθαρισμός γίνεται πιο γρήγορα και το γρασίδι δεν καταπονείται από την επαναλαμβανόμενη μηχανική επαφή, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν στο σημείο με το γκαζόν υπάρχουν φυλλοβόλα δέντρα ή φυτά και η διαδικασία καθαρισμού τους επαναλαμβάνεται συχνά.

Με την ίδια λογική ο φυσητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον καθαρισμό επιφανειών όπως πλακοστρωμένα σημεία, αυλές, βεράντες,σκάλες κλπ. Η απομάκρυνση των φύλλων και της σκόνης πριν από το πλύσιμο κάνει την διαδικασία ευκολότερη, ενώ ο φυσητήρας μπορεί ακόμη και να υποκαταστήσει το σκούπισμα μιας επιφάνειας κάνοντας την όλη διαδικασία πολύ πιο εύκολη πχ το σκούπισμα μιας μεγάλης βεράντας, μιας μεγάλης πλακοστρωμένης αυλής ή σκάλας.

Ειδικά σε κήπους, αυλές, περιβάλλοντες χώρους εξοχικών σπιτιών που υπάρχουν κλασικά φυλλοβόλα δέντρα ή φυτά που κατά εποχές ρίχνουν τα λουλούδια τους όπως για παράδειγμα ελιές, μουριές, συκιές, ροδιές, βουκαμβίλιες, βιγόνια μεγανθής, γιασεμί κλπ ο φυσητήρας είναι ο τρόπος για πολύ πιο γρήγορο και εύκολο καθάρισμα του χώρου σε σχέση με χρήση σκούπας - τσουγκράνας.

soulouposeto

Κριτήρια επιλογής του κατάλληλου φυσητήραΗ επιλογή θα πρέπει να γίνεται με κριτήριο, κυρίως, τη συχνότητα χρήσης του. Έτσι σε έναν κήπο - εξωτερικό χώρο που λόγω του είδους διαμόρφωσης και των φυτεύσεων ο φυσητήρας πρόκειται να αποτελεί το βασικό εργαλείο καθαρισμού, το πρακτικότερο είναι ένα μοντέλο με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και μικρό βάρος ή και φυσητήρας πλάτης, για εύκολη χρήση.Επίσης, αν πρόκειται να χρησιμοποιείτε συχνά τον φυσητήρα ή να εργάζεστε σε μεγάλους χώρους, αξίζει να διαθέτει λειτουργία κλειδώματος της σκανδάλης ή του διακόπτη (lock-on). Έτσι, η συσκευή παραμένει σε λειτουργία χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε συνεχώς πατημένο το κουμπί, κάτι που διευκολύνει αισθητά.Αντίθετα όταν ο φυσητήρας έχει περιστασιακή χρήση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένα ηλεκτρικό μοντέλο μόνο με καλώδιο ενώ και η δυνατότητα ρύθμισης ταχύτητας του αέρα, που δεν διαθέτουν όλοι οι φυσητήρες, είναι ένα στοιχείο που κατά περίπτωση, πχ για καθαρισμό επιφανειών στρωμένων με χαλίκι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό.Γενικά ο φυσητήρας φύλλων δεν είναι ασφαλώς ένα εργαλείο που μπορεί να υποκαταστήσει πλήρως τη τσουγκράνα ή την σκούπα σε έναν κήπο ή μια αυλή. Όμως ανάλογα με την γενική διαμόρφωση του χώρου ενός κήπου ή αυλής και τη συχνότητα που σε αυτόν καταλήγουν φύλλα, ξερά λουλούδια κλπ μπορεί να διευκολύνει σημαντικά, ώστε ο χώρος να παραμένει πάντα καθαρός και φροντισμένος χωρίς μεγάλη προσπάθεια.Διαβάστε επίσης:Διαμόρφωση Κήπου: Εδαφοκάλυψη με χαλίκιSHARE