Αυτό είναι όντως ένα από τα πιο αναμενόμενα και σωτήρια χαρακτηριστικά που φέρνει η Microsoft! Η δυνατότητα Cloud Rebuild (ή Cloud Recovery) έρχεται να λύσει ένα τεστιο πρόβλημα για τον μέσο χρήστη: την πλήρη κατάρρευση του λειτουργικού συστήματος, χωρίς την ανάγκη για στικάκια (USB) ή τεχνικές γνώσεις.
Ας δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί και γιατί αλλάζει τα δεδομένα.Τι είναι το Cloud Rebuild και πώς λειτουργεί;
Μέχρι σήμερα, αν τα Windows 11 πάθαιναν "κρασάρισμα" και δεν μπορούσαν να bootάρουν (να ανοίξουν), η διαδικασία επισκευής απαιτούσε:
Έναν δεύτερο, λειτουργικό υπολογιστή.
Ένα USB στικάκι.
Το κατέβασμα του ISO των Windows και τη δημιουργία ενός bootable USB.
Με το Cloud Rebuild, η διαδικασία απλοποιείται ριζικά μέσω του Windows Recovery Environment (WinRE) — του μενού που εμφανίζεται αυτόματα όταν ο υπολογιστής αποτυγχάνει να ξεκινήσει δύο ή τρεις συνεχόμενες φορές.Η διαδικασία βήμα-βήμα:
Αποτυχία Εκκίνησης: Ο υπολογιστής κολλάει ή εμφανίζει την "μπλε οθόνη" (BSOD) και μεταφέρεται στο περιβάλλον αποκατάστασης (WinRE).
Επιλογή Cloud Rebuild: Μέσα από τις προχωρημένες επιλογές (Advanced Options -> Reset this PC), ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει την επανεγκατάσταση μέσω Cloud.
Σύνδεση στο Internet: Το σύστημα συνδέεται στο Wi-Fi ή στο δίκτυο (Ethernet) πριν καν φορτώσουν τα Windows.
Λήψη & Εγκατάσταση: Κατεβάζει την πιο πρόσφατη, καθαρή έκδοση των Windows 11 απευθείας από τους servers της Microsoft και την εγκαθιστά από την αρχή, διορθώνοντας τυχόν κατεστραμμένα αρχεία.Τα Κύρια Πλεονεκτήματα
Δεν χρειάζεται USB / Media Creation Tool: Ιδανικό για χρήστες που δεν έχουν πρόσβαση σε δεύτερο PC.
Καθαρή και Ενημερωμένη Έκδοση: Αντίθετα με το τοπικό reset (Local Reinstall) που μπορεί να χρησιμοποιήσει ήδη "μολυσμένα" ή κατεστραμμένα αρχεία συστήματος από τον σκληρό δίσκο, το Cloud Rebuild κατεβάζει ολόφρεσκα αρχεία.
Διατήρηση Αρχείων: Όπως και στο κλασικό Reset, θα υπάρχει η επιλογή "Keep my files" για να μην χαθούν τα προσωπικά σας έγγραφα, φωτογραφίες και αρχεία (αν και οι εφαρμογές θα πρέπει να επανεγκατασταθούν).
⚠️ Σημείωση: Για να λειτουργήσει το εργαλείο, η βασική προϋπόθεση είναι ο υπολογιστής να μπορεί να μπει στο μενού αποκατάστασης (WinRE) και να υπάρχει σταθερή σύνδεση στο ίντερνετ. Αν καεί η μητρική κάρτα ή ο σκληρός δίσκος καταστραφεί ολοσχερώς σε επίπεδο hardware, τότε προφανώς το εργαλείο δεν θα μπορέσει να βοηθήσει.
Η Microsoft είχε εφαρμόσει παρόμοια λειτουργία στα Windows 10/11 αλλά μόνο μέσα από το περιβάλλον των ρυθμίσεων (όταν ο υπολογιστής λειτουργούσε). Η μεταφορά αυτής της δυνατότητας στο pre-boot περιβάλλον είναι αυτή που κάνει τη διαφορά.
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