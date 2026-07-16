Αυτό είναι όντως ένα από τα πιο αναμενόμενα και σωτήρια χαρακτηριστικά που φέρνει η Microsoft! Η δυνατότητα Cloud Rebuild (ή Cloud Recovery) έρχεται να λύσει ένα τεστιο πρόβλημα για τον μέσο χρήστη: την πλήρη κατάρρευση του λειτουργικού συστήματος, χωρίς την ανάγκη για στικάκια (USB) ή τεχνικές γνώσεις.

Ας δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί και γιατί αλλάζει τα δεδομένα.

Τι είναι το Cloud Rebuild και πώς λειτουργεί;

Μέχρι σήμερα, αν τα Windows 11 πάθαιναν "κρασάρισμα" και δεν μπορούσαν να bootάρουν (να ανοίξουν), η διαδικασία επισκευής απαιτούσε:

Έναν δεύτερο, λειτουργικό υπολογιστή.

Ένα USB στικάκι.

Το κατέβασμα του ISO των Windows και τη δημιουργία ενός bootable USB.

Με το Cloud Rebuild, η διαδικασία απλοποιείται ριζικά μέσω του Windows Recovery Environment (WinRE) — του μενού που εμφανίζεται αυτόματα όταν ο υπολογιστής αποτυγχάνει να ξεκινήσει δύο ή τρεις συνεχόμενες φορές.

Η διαδικασία βήμα-βήμα:

Αποτυχία Εκκίνησης: Ο υπολογιστής κολλάει ή εμφανίζει την "μπλε οθόνη" (BSOD) και μεταφέρεται στο περιβάλλον αποκατάστασης (WinRE).

Επιλογή Cloud Rebuild: Μέσα από τις προχωρημένες επιλογές (Advanced Options -> Reset this PC), ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει την επανεγκατάσταση μέσω Cloud.

Σύνδεση στο Internet: Το σύστημα συνδέεται στο Wi-Fi ή στο δίκτυο (Ethernet) πριν καν φορτώσουν τα Windows.

Λήψη & Εγκατάσταση: Κατεβάζει την πιο πρόσφατη, καθαρή έκδοση των Windows 11 απευθείας από τους servers της Microsoft και την εγκαθιστά από την αρχή, διορθώνοντας τυχόν κατεστραμμένα αρχεία.

Τα Κύρια Πλεονεκτήματα

Δεν χρειάζεται USB / Media Creation Tool: Ιδανικό για χρήστες που δεν έχουν πρόσβαση σε δεύτερο PC.

Καθαρή και Ενημερωμένη Έκδοση: Αντίθετα με το τοπικό reset (Local Reinstall) που μπορεί να χρησιμοποιήσει ήδη "μολυσμένα" ή κατεστραμμένα αρχεία συστήματος από τον σκληρό δίσκο, το Cloud Rebuild κατεβάζει ολόφρεσκα αρχεία.

Διατήρηση Αρχείων: Όπως και στο κλασικό Reset, θα υπάρχει η επιλογή "Keep my files" για να μην χαθούν τα προσωπικά σας έγγραφα, φωτογραφίες και αρχεία (αν και οι εφαρμογές θα πρέπει να επανεγκατασταθούν).

⚠️ Σημείωση: Για να λειτουργήσει το εργαλείο, η βασική προϋπόθεση είναι ο υπολογιστής να μπορεί να μπει στο μενού αποκατάστασης (WinRE) και να υπάρχει σταθερή σύνδεση στο ίντερνετ. Αν καεί η μητρική κάρτα ή ο σκληρός δίσκος καταστραφεί ολοσχερώς σε επίπεδο hardware, τότε προφανώς το εργαλείο δεν θα μπορέσει να βοηθήσει.

Η Microsoft είχε εφαρμόσει παρόμοια λειτουργία στα Windows 10/11 αλλά μόνο μέσα από το περιβάλλον των ρυθμίσεων (όταν ο υπολογιστής λειτουργούσε). Η μεταφορά αυτής της δυνατότητας στο pre-boot περιβάλλον είναι αυτή που κάνει τη διαφορά.

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