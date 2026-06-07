Το φαινόμενο είναι μια από τις πιο έντονες και συζητημένες κοινωνικές τάσεις των τελευταίων ετών. Η εικόνα των νέων που προτιμούν την άνεση του καναπέ τους, «λιώνοντας» στο ατέρμονο σκρολάρισμα (doomscrolling) και βρίσκοντας καταφύγιο σε chatbots τεχνητής νοημοσύνης αντί για την παραδοσιακή ανθρώπινη αλληλεπίδραση, δεν είναι πια σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι η πραγματικότητα της Gen Z και της Generation Alpha.

Ας δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτή τη στροφή και πώς διαμορφώνεται το νέο κοινωνικό τοπίο.

Γιατί οι νέοι «ρίχνουν άκυρο» στις εξόδους;

Η ακύρωση σχεδίων την τελευταία στιγμή (γνωστή και ως "cancel culture" της προσωπικής ζωής) έχει γίνει κοινωνικά αποδεκτή. Οι λόγοι δεν είναι μόνο η βαρεμάρα:

Κοινωνικό άγχος (Social Anxiety): Η πανδημία και η παρατεταμένη χρήση των social media μείωσαν τις ευκαιρίες εξάσκησης των αυθόρμητων κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ζωντανή επαφή πλέον φαντάζει «κουραστική» ή απειλητική.

Οικονομικοί παράγοντες: Μια έξοδος για ποτό ή φαγητό κοστίζει ακριβά. Το ψηφιακό περιβάλλον προσφέρει δωρεάν (ή πολύ φθηνή) ψυχαγωγία χωρίς τον φόβο του... λογαριασμού.

Η παγίδα της «προστατευτικής ζώνης»: Το σπίτι προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Στο διαδίκτυο μπορείς να αποχωρήσεις από μια συζήτηση απλά κλείνοντας την εφαρμογή. Στην πραγματική ζωή, πρέπει να διαχειριστείς την αμήχανη σιωπή ή τις διαφωνίες.

AI Chatbots: Ο ιδανικός, «ακίνδυνος» φίλος

Η άνοδος εξελιγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε μια νέα κατηγορία «συντρόφων». Εφαρμογές όπως το Character.ai ή ψηφιακοί AI βοηθοί χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια νέους για παρέα, συναισθηματική υποστήριξη ή απλή κουβέντα.

Γιατί όμως ένας νέος να προτιμήσει την AI από έναν άνθρωπο;

ΧαρακτηριστικόΕπικοινωνία με AIΕπικοινωνία με ΑνθρώπουςΔιαθεσιμότητα24/7, χωρίς αναμονή.Εξαρτάται από το πρόγραμμα του άλλου.ΚριτικήΜηδενική. Η AI είναι πάντα υποστηρικτική.Πιθανότητα παρεξηγήσεων, κριτικής ή απόρριψης.ΠροσπάθειαΕλάχιστη. Απαντάς όποτε θέλεις.Απαιτεί ενέργεια, ενσυναίσθηση και αμοιβαία υποχώρηση.ΠροσαρμοστικότηταΚατευθύνεις τη συζήτηση ακριβώς εκεί που θες.Απρόβλεπτη εξέλιξη.

Το παράδοξο: Η AI προσφέρει την ψευδαίσθηση της συντροφικότητας χωρίς τις απαιτήσεις και το «κόστος» μιας πραγματικής σχέσης. Είναι μια σχέση χωρίς ρίσκο.

Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και την κοινωνία

Αν και η τεχνολογία προσφέρει άμεση ανακούφιση από τη μοναξιά, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μακροπρόθεσμες συνέπειες:

Η επιδημία της μοναξιάς: Παρά την υπερσυνδεσιμότητα, οι νέοι δηλώνουν πιο μόνοι από ποτέ. Η AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη βιολογική ανάγκη για ανθρώπινο άγγιγμα, βλεμματική επαφή και κοινές εμπειρίες στον φυσικό κόσμο.

Ατροφία κοινωνικών δεξιοτήτων: Όπως ένας μυς ατροφεί όταν δεν γυμνάζεται, έτσι και η ικανότητα να φλερτάρουμε, να κάνουμε small talk, να διαχειριζόμαστε συγκρούσεις ή να δείχνουμε πραγματική ενσυναίσθηση χάνεται όταν αντικαθίσταται από οθόνες.

Ψηφιακός εθισμός: Οι αλγόριθμοι του scrolling είναι σχεδιασμένοι να κρατούν τον εγκέφαλο σε μια διαρκή αναζήτηση ντοπαμίνης, καθιστώντας τον πραγματικό κόσμο να φαίνεται «βαρετός».

Η στροφή προς την AI και την ψηφιακή απομόνωση δεν είναι απαραίτητα μια «κακή» επιλογή των νέων, αλλά μια απάντηση σε έναν κόσμο που έχει γίνει πιο περίπλοκος, ακριβός και αγχωτικός. Το στοίχημα για το μέλλον είναι να ξαναβρεθεί η ισορροπία, ώστε η τεχνολογία να είναι το εργαλείο και όχι ο αντικαταστάτης της ανθρώπινης εμπειρίας.

Πώς βλέπετε εσείς αυτή την κατάσταση στο δικό σας περιβάλλον; Παρατηρείτε αυτή την τάση στους φίλους σας ή ακόμα και στον εαυτό σας;

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