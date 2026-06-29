Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), της πρώτης σε παγκόσμιο επίπεδο νομοθεσίας για τη ρύθμιση της υποσχόμενης αλλά και επικίνδυνης τεχνολογίας.

Το σχέδιο νόμου, με τίτλο «Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 (Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη) – Τροποποίηση του ν. 4961/2022 (Α’ 146) και άλλες διατάξεις», τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την Κυριακή 21 Ιουνίου.

Η διαδικασία καλεί πολίτες, κοινωνικούς εταίρους, επιστημονικούς φορείς, επιχειρήσεις και κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους για τη βελτίωση των διατάξεων του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στις 09:00, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά μέσω της πλατφόρμας του OpenGov.

Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση και εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού AI Act στην ελληνική έννομη τάξη, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας..

Οι εθνικοί μηχανισμοί εποπτείας και εφαρμογής

Στο πλαίσιο του νομοσχεδίου προβλέπεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εθνικής διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

freegr

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζεται ως η κεντρική αρχή εποπτείας της αγοράς και το εθνικό σημείο επαφής για την εφαρμογή του AI Act στην Ελλάδα.Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αναλαμβάνει τον ρόλο της κοινοποιούσας αρχής.Δημιουργείται Κέντρο Συντονισμού και Τεχνογνωσίας Τεχνητής Νοημοσύνης, με αποστολή την υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου.Θεσπίζεται Ρυθμιστικό Δοκιμαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Regulatory Sandbox), μέσω του οποίου νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν καινοτόμες εφαρμογές σε πραγματικές συνθήκες με την υποστήριξη της Πολιτείας.Καθιερώνεται μηχανισμός υποβολής και διαχείρισης καταγγελιών, καθώς και σύστημα διοικητικών κυρώσεων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νέο πλαίσιο.Δημιουργείται ενιαίο μητρώο συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται από φορείς του δημόσιου τομέα.Ενισχύεται ο ρόλος του Παρατηρητηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο θα παρακολουθεί την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη.Freegr network blog- News about pc, technology.